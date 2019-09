Objem úverov na bývanie v júli tohto roka dosiahol 29,1 miliardy eur

Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 2. septembra (TASR) - Objem úverov na bývanie na Slovensku naďalej rastie. Ku koncu júla tohto roka stúpol na 29,1 miliardy eur. Medziročne úvery vzrástli o 2,3 miliardy eur, medzimesačne objem narástol o 272,8 milióna eur. Vyplýva to z najnovších údajov Národnej banky Slovenska (NBS).Úvery stavebného sporenia ku koncu júla dosiahli úroveň 2,4 miliardy eur, pričom toto číslo zahŕňa stavebné úvery a medziúvery. Tieto úvery medzimesačne mierne vzrástli o takmer 8 miliónov eur, medziročne sa zvýšili o 39,8 milióna eur.Z hľadiska podielov jednotlivých bánk na poskytnutých úveroch na bývanie mala najväčší podiel Slovenská sporiteľňa, predstavoval 26,14 %. Za ňou nasledovala VÚB s 21,96 % podielom a na treťom mieste je Tatra banka s podielom 14,29 %.Pri úveroch zo stavebného sporenia mala najväčší podiel Prvá stavebná sporiteľňa. Predstavoval 82,28 %. Za ňou nasledovali zvyšné spoločnosti podnikajúce na Slovensku, a to Wüstenrot stavebná sporiteľňa a ČSOB stavebná sporiteľňa.V prípade celkového objemu úverov v júli tohto roka na Slovensku pokračovalo spomaľovanie ich rastu, najmä v podnikovom sektore. "Ten je pod vplyvom negatívneho vývoja externého dopytu a odkladá investície. Firmy naďalej zostávajú opatrné v zadlžovaní sa," konštatujú analytici NBS.Domácnostiam sa dynamika úverov tiež zmiernila, avšak dopyt po úveroch sa mierne obnovil.doplnili analytici NBS. K tomuto vývoju podľa analytikov prispel najmä zostrený konkurenčný boj, ktorý sa premietol do poklesu klientskych úrokových sadzieb z úverov na nehnuteľnosti na nové historické minimum 1,42 %.