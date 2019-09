Ozbrojené sily vybrali 12 kandidátov na pilotov F-16

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR majú v súčasnosti vybraných 12 kandidátov na pilotov stíhacích lietadiel F-16.priblížila hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Danka Capáková.Skupina prvých šiestich pilotov už ukončila národnú časť prípravy. Výcvik v Spojených štátoch majú podľa Capákovej absolvovať na jeseň tohto roka.doplnila.Ozbrojené sily SR plánujú zabezpečiť 22 pilotov stíhačiek F-16, ako je uvedené v zmluve. Výcvik má podľa rezortu obrany pokračovať počas celého trvania kontraktu, "a to na základe aktuálnych podmienok školiteľa, ako aj aktuálnych požiadaviek ozbrojených síl".Slovenská republika nakúpi stíhačky F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Prvé štyri stíhačky F-16 by mali na Slovensko doraziť v roku 2022. Zvyšných desať dopravia do konca roka 2023. Príslušné dokumenty 12. decembra podpísali minister obrany Peter Gajdoš (SNS) a viceprezidentka spoločnosti Lockheed Martin Ana Wugofskiová. Obstarávať sa bude 14 kusov lietadiel, letecká výzbroj, logistická podpora a výcvik leteckého aj pozemného personálu.