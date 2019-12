Obľúbená cyklomagistrála slúži verejnosti aj vďaka lesníkom

Ilustračná foto. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Poprad 22. decembra (TASR) – Obľúbená cyklomagistrála v okolí mesta Poprad slúži verejnosti aj vďaka lesníkom. Spoločnosť obhospodarujúca lesy Spišského biskupstva prispela k tomu, že najmä Popradčania často a radi využívajú 25-kilometrovú trasu, ktorá vedie zo sídliska Juh popri rieke Poprad cez Spišskú Teplicu až do lyžiarskeho strediska v Lopušnej doline a vracia sa cez Svit popri rieke späť do Popradu.uviedol vedúci lesnej výroby spoločnosti Pro Populo Poprad Tomáš Hutyra.Snehovú nádielku v zimnom období na nej zase s obľubou využívajú bežkári. Na trase cyklomagistrály okrem toho vybudovali náučný chodník Vápenica v dĺžke štyri kilometre so štyrmi informačnými panelmi. Názorne informujú o lesníckych činnostiach, kolobehu vody v prírode, certifikácii lesov a o rozklade odpadu v lese.priblížil šéf cirkevných lesníkov Jozef Jendruch.Hutyra obýva storočnú horáreň, zrekonštruovanú v roku 2004, nachádzajúcu sa v bezprostrednej blízkosti cyklomagistrály pri Spišskej Teplici. Počas víkendov odhaduje počet cyklistov, prechádzajúcich po cyklotrase, na minimálne päťsto denne.upozornil Hutyra. Hlavným dôvodom obmedzenia cyklistov sú neprehľadné zákruty a technické parametre cesty, kde je šírka približne tri metre a pri 2,5-metrovej šírke nákladného vozidla neostáva ostatným účastníkom bezpečný priestor na pohyb po lesnej ceste.skonštatoval Hutyra.