Poisťovne: Pri zimných športoch je na mieste zvýšená opatrnosť

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zimné mesiace lákajú mnohých Slovákov urobiť si dovolenku na horách, ktorá je spojená s lyžovaním. Na lyžovačke môžu nastať aj nepríjemné chvíle, a to v momente zranenia, okradnutia alebo v prípade spôsobenia škody niekomu inému.," konštatuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová.Podľa štatistík poisťovne až 80 % úrazov vzniká na slovenských svahoch, zvyšných 20 % hlásia klienti zo zahraničia, najmä z Rakúska, Talianska a Francúzska.," upozorňuje Muthová.," zdôrazňuje hovorkyňa.," pripomína riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa Silvia Vlasková. Za zásah sa platí priemerne okolo 350 eur, ak je potrebné pátranie a vyslobodzovanie a nasadenie vrtuľníkom, cena sa môže vyšplhať až do niekoľko tisíc eur. V prípade poistenia náklady do limitu plnenia uhradí poisťovňa. Tuzemské cestovné poistenie okrem toho hradí náklady pri strate, krádeži či poškodení batožiny, odškodnenie pri trvalých následkoch v prípade úrazu, náhradu storno poplatkov pri nenastúpení na pobyt, ako aj zodpovednosť za škodu, ktorú klient spôsobí inému napríklad zrážkou na svahu.Vlasková však upozorňuje na riziká pri spôsobení poistnej udalosti v zahraničí. Prax ukazuje, že v zahraničí ľudia veľmi dobre poznajú svoje práva a vedia sa ich dôsledne domáhať až na súdoch. "," radí Vlasková.V prípade, že lyžiar takéto poistenie nemá a ukáže sa, že za zrážku a zranenie nesie zodpovednosť, bude musieť náklady za vzniknutú škodu, ktoré sa často pohybujú v desiatkach tisíc eur, zaplatiť sám.