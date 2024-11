Obľúbená herečka a speváčka Nela Pociková si plní životný sen, už o pár dní vyrazí na Cesta Tour

Už o niekoľko týždňov ďalší singel

Spojenie opery a popu je v kurze



Nela Pocisková - Cesta Tour



8. 12. 2024, Prešov – M Aréna

– M Aréna

9. 12. 2024, Košice – Historická radnica

– Historická radnica

18. 12. 2024 Bratislava – STARS auditórium

– STARS auditórium

28. 12. 2024 Tatranská Lomnica – Hotel Lomnica





29.11.2024 (SITA.sk) - Obľúbená herečka a speváčka Nela Pocisková si plní životný sen. Po rokoch, strávených dominantne pred kamerou, sa vrátila k mikrofónu a po viac ako desiatich rokoch vydala svoju druhú štúdiovku s názvom Cesta.Nosič, ktorý odzrkadľuje niekoľkoročné životné obdobie talentovanej speváčky, naživo, v špeciálnych úpravách, predstaví fanúšikom 8. decembra 2024 v Prešove, 9. decembra 2024 v Košiciach, 18. decembra 2024 v Bratislave a 28. decembra 2024 v Tatranskej Lomnici.„Dramaturgiu koncertov sme vystavali tak, aby sme dostali moju hudbu bližšie k ľuďom. Keďže album Cesta je už zopár týždňov na svete, spolu s publikom si tak budeme môcť zaspievať z neho pesničky a keďže sme v predvianočnom období, zaznejú aj vianočné hity a to všetko za sprievodu mojej skvelej kapely, sláčikového kvarteta, dychárov a v neposlednom rade hostí!“ prezrádza Nela, že si na pódiu zaspieva so spevákmi, ktorí zanechali stopu v jej životnej ceste.Hosťom na miniturné bude spevák a raper Majself , s ktorým Nela, nie až tak veľmi dávno, vydala singel Neprestanem Dýchať. „S Majselfom sme si ľudsky a umelecky sadli. Mišo má presah do úplne inej poslucháčskej komunity, ktorú si vážim a do ktorej ma zasvätil,“ hovorí speváčka.Vydarená spolupráca však vydaním prvej skladby nekončí, Práve naopak, je predzvesťou nového EP, ktorý dvojica ponúkne už čoskoro. „Už o niekoľko týždňov zverejníme ďalší singel. Skutočne sa nejednalo o jednorazovú spoluprácu. Majself sa stal súčasťou ďalšej etapy mojej Cesty a to je dôvod, prečo som ho, ako hosťa, prizvala na moje mini turné,“ vysvetľuje Nela.„Teším sa na koncertnú spoluprácu s Nelou, pretože je to fantastická speváčka aj mimo štúdia a bude to pre mňa česť stáť s ňou a ďalšími skvelými hudobníkmi na jednom pódiu. Teším sa na atmosféru na koncertoch aj na samotné hrania. Pre fanúšikov máme spolu s Nelou pripravené veľmi zaujímavé spoločné novinky, ktoré spoznajú ešte pred začiatkom tour, takže nechcem všetko teraz prezradiť… ale, okrem Neprestanem Dýchať máme prichystané samé prekvapenia, ktoré budú veľmi originálne a zaznejú iba na Nelinej tour,“ poodhaľuje Majself, na čo sa návštevníci koncertov môžu tešiť.A keďže je známe že, najvýraznejšou súčasťou životnej Cesty Nely Pociskovej je iný muž – Filip Tůma , i napriek mimoriadne vyťaženému kalendáru, so svojou partnerkou vystúpi v Prešove.„Minulé roky sme mávali spoločné vianočné koncerty. Spojenie opery a popu je v kurze po celom svete. I u nás publikum vždy reaguje nad očakávania,“ načrtá speváčka ktorým smerom sa bude uberať spoločné vystúpenie.„S Nelkou sme si vybrali pesničku Un Amore Cosi' Grande, ktorej názov by sa dal voľne preložiť láska je veľká a odzrkadľuje tak konkrétnu časť Nelkinej Cesty. Skladbu sme v minulosti už spoločne spievali s orchestrom, s kapelou ju však zaspievame prvýkrát, o to je to pre nás väčšia výzva, teda najmä pre mňa, ale veľmi sa na toto vystúpenie teším!“ predstavuje Tůma časť dramaturgie vystúpenia so svojou láskou.Miniturné CESTA s Nelou Pociskovou a jej hosťami odštartuje už o niekoľko týždňov. „Touto CESTOU by som vás, milí fanúšikovia, chcela srdečne pozvať spoločne zažiť tieto jedinečné koncerty so živou hudbou a skvelými muzikantmi. Znamená to pre mňa naozaj veľa, opäť sa vrátiť medzi vás :),“ vyznáva sa Nela Pocisková a milými slovami pozýva na koncertné miniturné, ktorého vstupenky sú k dostupné na predpredaj.sk