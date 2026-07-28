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28. júla 2026
Obľúbené komplexné weby fungujú pod jednou skupinou
Patríte k čitateľom, ktorí neustále hľadajú nové a nové informácie o bývaní, zdravom životnom štýle, móde, cestovaní, peniazoch, technológiách alebo vyhľadávate online zábavu?
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Na internete pôsobí množstvo tematických magazínov a portálov, ktoré si za roky vybudovali silnú komunitu pravidelných návštevníkov.
Rokmi overená kvalita webov
Dnes sú viaceré z nich súčasťou novej spoločnej skupiny LEN TO NAJLEPŠIE, ktorá združuje kvalitné weby zamerané na životný štýl, vzdelávanie, návody, zaujímavosti či zábavu. Vďaka tomu môžu návštevníci objavovať obsah z rôznych oblastí na overených portáloch, ktoré prinášajú pravidelne aktualizované články a mnohé z nich fungujú už viac ako 12 rokov.
Centrálnym miestom celej skupiny je web lentonajlepsie.sk, kde čitatelia nájdu prehľad jednotlivých projektov, množstvo článkov aj zaujímavé kvízy. Ak sa chcete dozvedieť viac o novinkách v rámci tejto skupiny webov, pripravovaných projektoch alebo zaujímavostiach zo zákulisia, sledujte blog o celej skupine. Práve tam pravidelne pribúdajú informácie o rozvoji mediálnej skupiny pod značkou LEN TO NAJLEPŠIE.
Praktické návody na každý deň
Jedným z obľúbených projektov skupiny je magazín akosatorobi.com, ktorý sa zameriava na praktické návody a postupy z každodenného života. Web pomáha čitateľom nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa stretávajú doma, v práci alebo vo voľnom čase, a to už od roku 2013. Návody sú spracované jednoducho, prehľadne a zrozumiteľne, aby ich mohol využiť naozaj každý.
- Čitatelia tu nájdu články z oblasti domácnosti, financií, technológií, zdravia, záhrady, automobilov či cestovania.
- Nechýbajú ani tipy na riešenie bežných problémov, návody krok za krokom alebo vysvetlenia rôznych postupov.
- Práve praktická využiteľnosť robí z portálu cenného pomocníka pre každodenný život.
Infopédia prináša odpovede na množstvo otázok
Ďalším významným projektom skupiny je Infopédia, ktorá ponúka široké spektrum zaujímavých informácií a vysvetlení z rôznych oblastí. Články sa venujú vede, histórii, prírode, technológiám, zdraviu, spoločnosti aj mnohým ďalším témam. Cieľom portálu je prinášať overené informácie zrozumiteľnou formou pre každého čitateľa.
- Veľkou výhodou magazínu je jeho pestrosť.
- Môžete tu objavovať odpovede na rôzne otázky, dozvedieť sa nové fakty alebo si rozšíriť všeobecný prehľad.
- Články sú vhodné pre všetkých, ktorí radi spoznávajú nové veci.
Svoje miesto v skupine má aj CASINO SERVER
Do skupiny Len to najlepšie patrí tiež CASINO SERVER, ktorý predstavuje komplexný portál zameraný na tematiku online kasín a hier.
- Čitatelia tu nájdu recenzie kasín.
- Informácie o bonusoch.
- Predstavenia jednotlivých hier.
- Praktické návody aj možnosť zoznámiť sa s mnohými automatmi prostredníctvom demo verzií.
- Samozrejmosťou sú aj články venujúce sa zásadám zodpovedného hrania, ktoré podporujú bezpečný prístup k tejto forme zábavy.
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