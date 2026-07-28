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 24hod.sk    Kultúra

28. júla 2026

STVR si vo večernom vysielaní pripomenie zosnulých Bohuša Géciho aj Igora Wasserbergera


Tagy: Spomienka Úmrtie

Bohuš Géci bol známy rozhlasový moderátor spravodajskej relácie Rádiožurnál a Ivan Wasserberger bol renomovaný saxofonista, ktorý pôsobil v Hlavnej redakcii hudobného vysielania v televízii v ...



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gettyimages 1067565998 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Bohuš Géci bol známy rozhlasový moderátor spravodajskej relácie Rádiožurnál a Ivan Wasserberger bol renomovaný saxofonista, ktorý pôsobil v Hlavnej redakcii hudobného vysielania v televízii v Bratislave.


STVR si so zármutkom pripomenie zosnulých Bohuša Géciho a Igora Wasserbergera v stredu 29. júla vo večernom vysielaní na Dvojke. O 20:00 uvedie Dvojka strihovú reláciu Medzi nami s Katou Martinkovou a Bohušom Gécim. Ide o posledný rozhovor prvého moderátora Rádiožurnálu Bohuša Géciho, ktorý poskytol Kate Martinkovej pred niekoľkými týždňami pri príležitosti rozhlasovej storočnice.

O 20:10 bude pokračovať spomienkové vysielanie na Dvojke reláciou Anjeli strážni Igora Wasserbergera. S muzikológom, dramaturgom a publicistom Igorom Wasserbergerom sa zhovárala Alena Heribanová vlani.

Bohuš Géci bol známy rozhlasový moderátor spravodajskej relácie Rádiožurnál. Spolu s Ivanom Mjartanom stál Géci pri zrode tejto relácie a 5. marca 1990 o 12:00 moderoval prvé vysielanie. Cieľom relácie bolo priniesť poslucháčovi v novej postkomunistickej slovenskej spoločnosti čo najviac informácií o dianí tak, aby si poslucháč mohol naň vytvoriť názor sám. Zomrel vo veku 77 rokov.

Ivan Wasserberger bol renomovaný saxofonista, ktorý pôsobil v Hlavnej redakcii hudobného vysielania v televízii v Bratislave dlhé desaťročia, kde ako dramaturg a scenárista pripravoval množstvo hudobných programov. Spolupracoval so Slovenským rozhlasom a pôsobil pri Bratislavskej lýre. Zomrel vo veku 89 rokov.


Zdroj: SITA.sk - STVR si vo večernom vysielaní pripomenie zosnulých Bohuša Géciho aj Igora Wasserbergera © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Spomienka Úmrtie
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