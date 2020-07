Obmedzenia na hraniciach Kanady a USA asi predĺžia, v krajine javorového listu vládnu obavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Spojené štáty a Kanada by mali predĺžiť dohodu o uzavretí spoločných hraníc pre inú ako nevyhnutnú dopravu až do 21. augusta. Informoval o tom v utorok pod podmienkou anonymity zdroj blízky problematike. Dodal však, že na finálne potvrdenie sa ešte čaká.Obmedzenia, ktoré krajiny oznámili 18. marca, predĺžili už v apríli, máji aj júni. Kanadský premiér Justin Trudeau tento týždeň povedal, že rozhodnutie týkajúce sa hraníc zverejnia "v nadchádzajúcich dňoch". Platilo by pravdepodobne na ďalších 30 dní.Väčšina Kanaďanov sa obáva otvorenia hraníc s USA. Spojené štáty majú viac potvrdených prípadov koronavírusu a s ním súvisiacich úmrtí než ktorákoľvek iná krajina na svete, zatiaľ čo Kanada zvládla situáciu neporovnateľne lepšie.Obmedzenia na kanadsko-amerických hraniciach sa netýkajú zdravotníkov, posádok aeroliniek alebo vodičov kamiónov, ktorí rozvážajú potraviny a zdravotnícky materiál na oba smery. Mnoho dodávok potravín pre Kanadu pochádza alebo sa preváža práve cez USA.