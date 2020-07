Koalícia by mala podľa Čaputovej dodržiavať také princípy, aké v minulosti vyžadovala od oponentov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2020 (Webnoviny.sk) - Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej je pre budovanie dôvery v spravodlivosť a inštitúcie veľmi dôležité dodržiavanie presne takých istých princípov, ktoré predstavitelia koalície žiadali v minulosti od svojich politických oponentov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca hlavy štátu Martin Strižinec . Reagoval tak na aktuálnu situáciu v súvislosti s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom SaS ).Gröhling čelí obvineniam, že jeho diplomová práca je plagiátom. On sám to odmieta a tvrdí, že sa pri písaní diplomovky riadil vtedy platnými predpismi. Odstúpiť z pozície ministra neplánuje.Strižinec napísal, že podľa prezidentky sa so súčasnou vládou spájajú „oprávnené očakávania“ verejnosti k uplatňovaniu politickej kultúry a aj politickej zodpovednosti. „Pre budovanie dôvery v spravodlivosť a inštitúcie je veľmi dôležité dodržiavanie presne takých istých princípov, ktoré predstavitelia koalície žiadali v minulosti od svojich politických oponentov,“ napísal Strižinec.Hlava štátu sa však podľa neho chce ešte bližšie oboznámiť aj s argumentáciou ministra, vzhľadom na jeho utorňajšajšie vyjadrenie a stanovisko Paneurópskej vysokej školy . Škola uviedla, že diplomová práca ministra školstva je v súlade s vtedajšími normami. „Podľa jeho (Branislava Gröhlinga, pozn. SITA) utorňajších vyjadrení by to znamenalo, že štandardy súvisiace s posudzovaním záverečných prác na fakulte, na ktorej štúdium ukončil, boli v minulosti nastavené veľmi nízko,“ uzavrel Strižinec.