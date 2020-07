Obmedzenia pre koronavírus zasiahli aj do výskumu slovenských robotikov zapojených do medzinárodnej súťaže

Sťažený prístup

31.7.2020 (Webnoviny.sk) - Koronakríza ovplyvnila aj prípravu slovenského vedeckého tímu, ktorý sa dostal do užšieho výberu medzinárodnej robotickej súťaže Kuka Innovation Awards 2020. Práca na ich projekte Saharra, ktorý má pomôcť pri laserovej epilácii, sa pre obmedzený prístup do laboratórií zdržala.Ako pre agentúru SITA uviedol predseda Národného centra robotiky František Duchoň z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) v Bratislave, dvojmesačný sklz sa im však napokon podarilo „dobehnúť“. Pôvodný termín finalizácie projektu, júl 2020, presunuli totiž organizátori súťaže na koniec septembra.Duchoň priblížil, že v rámci projektu ich momentálne čaká najmä integračná fáza. Majú už navrhnuté základné algoritmy riadenia, koncept celého umiestnenia robota, vytvárajú hlavicu na robot a optimalizujú algoritmy spracovania údajov z 3D kamery.„Koronakríza ovplyvnila náš vývoj a výskum dosť značne. V podstate sme nabrali dvojmesačný sklz sťaženým prístupom k zariadeniam a laboratóriám. Našťastie, aj vďaka vedeniu fakulty a univerzity, sa to časom podarilo vyriešiť a celkom sme dobehli naplánovanú činnosť,“ uviedol robotik.Slovenský vedecký tím sa dostal medzi päticu družstiev, ktoré svoje nápady mohli aj uskutočniť. Od spoločnosti, ktorá súťaž organizuje, získali robota a vizuálny systém v hodnote 130-tisíc eur. Tieto nástroje musia použiť pri vytváraní projektu.Finálne aplikácie prezentujú tímy na výstave Medica, ktorá by sa mala konať v novembri v Düsseldorfe. Víťazný tím získa 20-tisíc eur. Duchoň však pochybuje o zorganizovaní daného podujatia, pretože výstavu podľa jeho slov navštevuje vyše 100-tisíc ľudí z celého sveta.Slovenský tím je zložený z robotikov z FEI STU a doktora Františka Okála, iniciátora projektu. Úlohou tímu je vytvoriť koncept robota , ktorý dokáže spolupracovať s človekom pri laserovej epilácii a uľahčiť mu tak prácu.V prvom kroku vývoja by robot mal umožniť ľahšiu manipuláciu s hlavicou pre epiláciu a v druhom kroku by mal byť schopný sám sledovať líniu ľudského tela. Epiláciu by tak vedel vykonávať samostatne.Lekár by sa tak podľa Duchoňa mohol viac venovať pacientovi a sústrediť sa na komunikáciu s ním či na potrebné modifikácie celého procesu. Do tímu patrí aj dizajnér Daniel Zach. Dohliada na to, aby koncept vyzeral adekvátne aj po dizajnovej stránke.