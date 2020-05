Obmedzený režim a zadlžovanie, gastro prevádzkam nepomôže len podpora od zákazníkov

Podnikatelia robia maximum

Čakajú na konkrétne riešenia

21.5.2020 - Dva mesiace v obmedzenom režime, otvorenie terás a interiérov za prísnych hygienických podmienok, zadlžovanie, ale aj zmeny v podobe zavedenia donáškových služieb a pultového predaja. Taká je realita vo väčšine gastro prevádzok na Slovensku, ktoré však stále nedostali ani sľúbené finančné príspevky.Gastro podnikatelia preto podľa svojich slov robia v týchto dňoch maximum, aby naplno rozbehli svoj biznis, ale upozorňujú, že len podpora zákazníkov im na ďalšie prežitie stačiť určite nebude. Konštatovala to vo štvrtok pre agentúru SITA iniciatíva Pomoc pre gastro.V týchto dňoch po vyše dvoch mesiacoch privítali gastro prevádzky zákazníkov vo svojich interiéroch. Rovnako ako pri otvorení terás musia dodržiavať prísne hygienické podmienky, aby svojim hosťom vytvorili prostredie na ochranu ich zdravia. Gastrobiznis teraz začína svoj pravý boj o prežitie, tvrdia prevádzkovatelia.,,Skoro 15 % prevádzok už neotvorí. Polovica gastro zariadení neočakáva, že sa zákazníci hneď vrátia. Aktuálne je v ohrození zhruba 10 000 pracovníkov, ktorí do konca roka môžu prísť o prácu,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro Magdaléna Koreny.Kým v iných krajinách sa naplno rozbehla podpora gastro biznisu, na Slovensku podnikatelia stále čakajú na konkrétne riešenia. V Českej republike znížili DPH na stravovanie a v Rakúsku začnú rozdávať obyvateľom stravovacie poukážky, ktoré budú platné iba v reštauráciách.Vo Viedni dostane od júna do septembra takmer milión domácností stravovacie poukážky v hodnote 25 alebo 50 euro. Miestne reštaurácie, bary a kaviarne tak získajú od mesta finančnú podporu v hodnote 40 miliónov eur.,,Stále je dôležitá akákoľvek, ale hlavne rýchla podpora. Rozhodnutie o kompenzácií nájomného gastro prevádzkam veľmi vítame. Podporujeme však aj plán vicepremiérky Veroniky Remišovej, aby sa stravné lístky dali v obmedzenom období (napr. do konca tohto roka) používať iba v gastro zariadeniach. To môže rýchlo nahradiť výpadok príjmov, ktoré bude celý sektor teraz akútne potrebovať a nemusí to tak zaťažiť štátny rozpočet,“ dodala Magdaléna Koreny.