Hlavné mesto má sekeru 40-miliónov eur, napriek tomu nechce šetriť na Bratislavčanoch

Mesto chce pokračovať v opravách ciest

Podľa primátora hlavné mesto šetrí všade, kde je to len trochu možné.

Náklady krátia všade, kde sa dá

vysvetlil Vallo a doplnil, že mesto je pripravené sa aj zadĺžiť, nechce však šetriť na obyvateľoch Bratislavy.

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.5.2020 (Webnoviny.sk) - Hlavné mesto je v mínuse približne 40 miliónov eur, zeleň a oprava ciest sú prioritou. Primátor Matúš Vallo to uviedol na tohtotýždňovom tlačovom brífingu. "Od prvého dňa krízy sledujeme, ako sa vyvíja slovenská ekonomika a sme na čísle približne mínus 40 miliónov pre naše mesto tento rok," povedal Vallo.Dodal, že hlavné mesto prijalo veľmi striktné opatrenia na to, aby chýbajúce financie ušetrilo."Všetky veci, ktoré nie sú absolútne dôležité, robiť nebudeme. Čo však budeme robiť, aj naďalej sa starať o zeleň. Do konca roka chceme zasadiť ešte 2-tisíc stromov," uviedol primátor.Doplnil, že mesto bude pokračovať aj v opravách ciest a chodníkov a dokončí všetky naplánované električkové projekty."Veríme, že sa nám v spolupráci so štátom podarí dosiahnuť zhodu v podpore našich mestských podnikov, ako napríklad Dopravný podnik Bratislava, ktorý je každý mesiac v mínuse štyri milióny," povedal Vallo.Pripomenul, že mestské podniky nie sú zaradené do schémy štátnej pomoci."Krátilo sa úplne všade, od toho koľkokrát budeme kosiť až po nákup áut. Tento rok napríklad nebudeme kupovať žiadne autá, ktoré by sme mali v rámci určitého cyklu výmeny obmeniť,"Primátor pripustil, že tohtoročné dovolenky strávi oveľa viac ľudí na Slovensku, resp. v Bratislave."Chystáme sa na to, že to bude veľmi hustá sezóna, čo sa týka ľudí, ktorí sa budú chcieť rekreovať napríklad aj v našich mestských lesoch, " povedal Vallo.Podotkol, že mesto nebude šetriť financie na údržbe a príprave mestských lesov na nadchádzajúcu sezónu, tak ako ani na zeleni v meste."V našom rozpočte máme presne nula eur na nové stromy, ale nemôžeme to tak nechať a budeme tie peniaze hľadať, možno aj v privátnom sektore," uzavrel Vallo.