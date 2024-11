Obmenu dopravného letectva OS SR vláda označila za strategickú investíciu, rezort obrany plánuje zaobstarať viacero lietadiel

Plnenie spôsobilostí leteckej prepravy

Aké budú náklady

Obstaranie prúdových lietadiel

Financie sa dajú ušetriť

Systém SALIS

20.11.2024 (SITA.sk) - Vláda schválila návrh na určenie investičného projektu na obmenu dopravného letectva Vzdušných síl Ozbrojených síl SR za strategickú investíciu. Ministerstvo plánuje zaobstarať tri stredné dopravné lietadlá s opciou na jedno a ďalšie dve menšie lietadlá pre prepravu na stredné vzdialenosti a s kapacitou do 15 osôb.Rezort obrany v predloženom materiáli vysvetlil, že slovenské vzdušné sily v súčasnosti zabezpečujú plnenie spôsobilostí leteckej prepravy osôb a materiálu prostredníctvom dvoch lietadiel C-27J Spartan a siedmich lietadiel L-410.Tieto lietadlá však v súvislosti s prebiehajúcimi konfliktmi a požiadavkami na nové spôsobilosti nenapĺňajú operačnú potrebu vo viacerých oblastiach.Ministerstvo upozornilo napríklad na nedostatočnú prepravnú kapacitu a operačný dolet, dostupnosť lietadiel na plnenie úloh, zabezpečenie prepráv do oblastí vojenských konfliktov, zabezpečenie evakuačných letov z krízových oblastí či zabezpečenie dostupnosti náhradných dielov a munície v rámci podpory modernizačných programov.Ministerstvo vysvetlilo, že predikcia celkových nákladov na prevádzku dvoch lietadiel C-27J Spartan a ich modernizáciu pre splnenie špecifických podmienok prevádzky podľa noriem a štandardov NATO a odporúčania EUROCONTROL je viac ako 266 miliónov bez DPH.Predpokladané náklady na udržanie prevádzkyschopnosti lietadiel L-410 do roku 2028 predstavujú sumu 5,8 milióna s DPH.„Zároveň výrobca lietadiel ukončuje technickú podporu pre súčasne používané letecké motory," dodalo ministerstvo, ktoré navrhuje prehodnotiť ďalšie investície do modernizácie lietadiel C-27J Spartan a L-410 a obstarať nové stredné dopravné lietadlá v počte 3+1 kusov, ktoré by spĺňali všetky podmienky prevádzky, štandardov NATO a odporúčaní EUROCONTROL.Ministerstvo súčasne navrhuje obstaranie nového typu dvoch dvojmotorových prúdových lietadiel určených na prepravu cestujúcich na stredné vzdialenosti s kapacitou do 15 prepravovaných osôb.„Súčasné lietadlá, ktoré máme, majú veľmi nízku kapacitu, veľmi slabý dolet a slabú dostupnosť. Ani ich nemáme k dispozícii, napriek tomu, že ich máme deväť," uviedol minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) s tým, že projektom klesneme z počtu deviatich lietadiel na päť plus jeden.Sústrediť sa budú na kúpu stredného dopravného lietadla, ktoré bude schopnú prepraviť napríklad húfnicu či obrnené vozidlá, a bude mať kapacitu do 100 osôb.„Tie sa plánujú nakúpiť tri s opciou na jedno, a malé lietadlá budú nahradené dvomi lietadlami so stredným doletom. V obidvoch prípadoch sa pritom prechádza od vrtúľ k prúdovým lietadlám," priblížil minister a dodal, že tento projekt bude trvať niekoľko rokov.„My sme sa rozhodli, že chceme staré lietadlá. V prípade týchto malých dopravných lietadiel nie je dôvod kupovať nové lietadlá, pretože nové sú veľmi drahé," dodal minister s tým, že v takýchto prípadoch sa dajú ušetriť aj dve tretiny ceny. Súčasne by bol minister za to, aby sa rovnako postupovalo aj pri kúpe veľkých lietadiel. Stredné prúdové lietadlá sú podľa jeho slov relatívnou novinkou, preto sa na trhu jazdené hľadajú ťažko.V predloženom materiáli sa uvádza, že „na doplnkové zabezpečenie požadovanej prepravnej kapacity a operačného doletu sa ozbrojené sily spolu s ďalšími deviatimi aliančnými partnermi zapojili do medzinárodného systému SALIS (Strategic Airlift Interim Solution), ktorý zabezpečuje zdieľanie prístupu k strategickým leteckým prepravám nadmerného nákladu na základe ročne dohodnutej kvóty letových hodín. Pre potreby ozbrojených síl SR je zazmluvnených 20 letových hodín ročne v hodnote cca 950-tisíc eur".Ministerstvo však dodalo, že v prípade riešenia krízovej situácie je dostupnosť leteckej techniky problematická. Systém SALIS je síce určený ako podporná kapacita na leteckú prepravu, no podľa slov ministerstva nenahrádza vlastné národné kapacity z hľadiska ekonomickej efektívnosti ani dostupného objemu letových hodín.„Ďalším limitujúcim faktorom plnenia požadovaných spôsobilostí leteckej prepravy je zabezpečenie prevádzkyschopnosti leteckej techniky," doplnilo ministerstvo.