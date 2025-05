Obnova košického kina Družba dosiahla ďalší významný míľnik, má právoplatné stavebné povolenie – FOTO

Príprava ostrej projektovej dokumentácie

28.5.2025 (SITA.sk) - Obnova košického kina Družba dosiahla ďalší významný míľnik. Ako informoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) v rukách majú právoplatné stavebné povolenie k stavbe a začínajú s prípravou realizačného projektu.Primátor pripomenul, že zhruba v období pandémie spolu s OZ CHI3 otvorili tému pomoci tomuto kinu. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s OZ, so zámerom obnovy kina schválili v roku 2021 mestskí poslanci. Igor Timko z OZ CHI3 doplnil, že začínajú pracovať na ostrej projektovej dokumentácii, dodal, že keď sa im podarí stihnúť to do augusta, dokedy im platí odsúhlasený projektový zámer od mestského zastupiteľstva, podajú žiadosť na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Žiadosť by podľa neho mohla byť, odhadom, vyhodnocovaná dva až tri mesiace. Na jeseň by podľa jeho slov chceli začať obstarávať hlavného zhotoviteľa stavby. "Verím, že bez dodatkov a za predikované peniaze budú vedieť zrealizovať celú stavbu," vyjadril sa Timko.Polaček objasnil, že dosiaľ sa na projektových dokumentáciách preinvestovalo bezmála štvrť milióna eur. Išlo o náklady občianskeho združenia, Timko priblížil, že časť z nich poskytla skupina No Name . "Platí, že na tento projekt nešlo ani jedno euro na úkor občanov Košíc," prízvukoval Timko. Dodal, že všetko je alebo z eurofondov, alebo zo súkromných zdrojov, čo je aj v podmienkach nájomnej zmluvy.Polaček skonštatoval, že je pred nimi ešte stále veľa administratívnej práce, čas chcú podľa jeho slov využiť na nájdenie dodatočných finančných zdrojov. "Pre túto chvíľu Koordinačná rada Územia mestského rozvoja Košice pre tento projekt schválila šesť miliónov eur. Je to dobrý začiatok, je to väčšia polovica," povedal Polaček. Ide práve o prostriedky, o ktoré budú žiadať MIRRI SR.Odhadovaná cena modernizácie kina je približne 10,3 milióna eur. Primátor dodal, že hľadajú aj ďalšie možnosti financovania, ďalšie eurofondové výzvy, ktoré je možné spojiť. Timko tiež doplnil, že dosiaľ boli vykonané určité upratovacie a čistiace práce.Ešte v závere januára mesto informovalo, že na stavebnom úrade v obci Bidovce bola odovzdaná kompletná dokumentácia i podklady k žiadosti o stavebné povolenie. Timko vtedy uviedol, že by po rekonštrukcii mohla byť z kina Družba nová "oáza kultúry". Konať by sa tam mohli napríklad filmové festivaly, Jazzové dni, v pláne je fungovanie kina, ale po novom by mohlo zahŕňať aj multifunkčnú sálu, tanečné sály či kaviareň."Pri rekonštrukcii sa zachová pôvodná funkcia budovy a zároveň sa do nej aplikujú nové inovatívne prvky, ktoré zabezpečia atraktivitu a využiteľnosť objektu. Zámerom je, aby sa z Družby stalo vyhľadávané kultúrno-spoločenské centrum a priestorom pre multikultúrne podujatia, miesto každodenného zveľaďovania divadelných umení a stretávania sa mladých umelcov," priblížilo mesto.Samospráva si už pred časom nechala Technickou univerzitou v Košiciach vypracovať projektovú dokumentáciu, a to v hodnote viac ako 127-tisíc eur, pričom prostriedky získala z eurofondov."Ako vtedy uviedol architekt Martin Drahovský , základné statické konštrukcie sú síce v dobrom stave, ale bude potrebné vymeniť strechu a zatepliť celú budovu, keďže ide o projekt zníženia energetickej náročnosti. Súčasťou rekonštrukcie budú solárne panely a zemné vrty s využitím na vykurovanie, resp. chladenie v letných mesiacoch," uvádza mesto Košice.V rámci projektu obnovy by mali byť zrekonštruované vnútorné rozvody, zdravotechnika a elektroinštalácia. V pláne je tiež inštalácia vzduchotechniky, požiarnej a zabezpečovacej signalizácie a obnova obvodového plášťa.Rekonštrukcia kina by nemala byť financovaná z mestského rozpočtu. Objekt zapísaný v zozname pamätihodností mesta Košice si prenajíma OZ Chi3. "Mestské zastupiteľstvo im v septembri 2021 schválilo dlhodobý prenájom na 25 rokov za jedno euro ročne. OZ Chi3 má v zmysle zmluvy dokončiť rekonštrukciu najneskôr začiatkom roku 2029," uviedla v minulosti samospráva.Doplnila, že ich spoločným cieľom je premena schátranej stavby na multifunkčné kultúrne centrum, pričom by ale mal byť zachovaný jej pôvodný vonkajší vzhľad. Vo februári následne schválila Koordinačná rada ÚMR Košice na rekonštrukciu kina Družba šesť miliónov eur z eurofondov. Kino Družba vznikalo v rokoch 1962 až 1972, v rámci vtedy vznikajúceho obytného súboru Terasa."Pôvodné panoramatické kino je súčasťou obchodno-spoločenského centra Luník II v mestskej časti Západ. V rokoch 2002 – 2004 kinosála prešla modernizáciou s kapacitou 542 divákov," uviedlo mesto s tým, že posledných 21 rokov sa budova nevyužíva a je zatvorená.