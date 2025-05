Sudca Kliment je vinný za výrok o zdvihnutom prste, trest však nedostal

Kliment sa cíti nevinný

Proti sudcovi útočí politická moc

28.5.2025 (SITA.sk) - Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR v stredu sudcu Najvyššieho súdu SR Juraja Klimenta uznal za vinného z disciplinárneho previnenia pre výrok o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ten predniesol pri rozhodovaní o väzbe advokáta Mareka Paru. Zároveň rozhodol, že mu neuloží disciplinárne opatrenie. Vo zvyšku disciplinárneho návrhu ministra spravodlivosti Borisa Suska súd Klimenta oslobodil. Minister spravodlivosti na Klimenta ešte v júli minulého roku podal disciplinárny návrh, na základe ktorého mal byť zbavený funkcie sudcu. Návrh zahŕňal tri skutky, ktoré sa týkajú Mareka Paru, advokáta a poradcu premiéra Roberta Fica. Minister Susko vo svojom disciplinárnom návrhu tvrdí, že Kliment v roku 2022 pochybil, keď vzal advokáta Paru do väzby, pričom tak urobil skôr, ako bolo rozhodnuté o námietke zaujatosti voči nemu. Zároveň sa ministrovi nepáčilo, ako Kliment vyhlásil rozhodnutie o vzatí Paru do väzby.Konkrétne išlo o jeho slová o zdvihnutom prste všetkým, ktorí by chceli páchať trestnú činnosť. Ďalší skutok sa týka Klimentových vyjadrení o Parovi v rozhovore pre denník Sme. Samotný Kliment v tejto súvislosti pred disciplinárnym súdom vyhlásil, že je nevinný.„Zo strany navrhovateľa ide o postih za výkon súdnej moci,“ povedal Kliment vo svojej výpovedi koncom apríla s tým, že zámerom v tomto prípade je zastrašenie sudcov, ktorí rozhodujú v trestných veciach týkajúcich sa napríklad politikov alebo vplyvných podnikateľov.Kliment tiež v disciplinárnom návrhu videl úsilie zatvoriť ústa sudcom, ktorí sa bránia voči očierňovaniu. „Proti sudcovi útočí politická a výkonná moc,“ skonštatoval sudca. Doplnil, že sudcom je viac ako 35 rokov a vo svojej rozhodovacej činnosti je konzistentný.Disciplinárne obvinený sudca NS SR zároveň skonštatoval, že disciplinárny návrh voči jeho osobe nesie všetky znaky zneužitia disciplinárneho oprávnenia. „Na podnet advokáta, ktorý je sám trestne stíhaný a toho času je poradcom predsedu vlády,“ povedal Kliment na margo advokáta Paru.NSS SR už v novembri 2024 sudcu Klimenta potrestal znížením funkčného platu o 50 percent na dobu troch mesiacov. Dôvodom bola potýčka s kolegom Petrom Paludom na parkovisku Najvyššieho súdu SR.