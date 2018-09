Obnova Mlynských nív a výstavba autobusovej stanice idú podľa plánu

Výstavba novej autobusovej stanice na Mlynských nivách 18. septembra 2018 v Bratislave. Na snímke budovanie kruhového objazdu. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 18. septembra (TASR) – Rozsiahla rekonštrukcia ulice Mlynské nivy v Bratislave a výstavba priľahlej novej autobusovej stanice idú podľa plánu a časového harmonogramu. Po utorkovom kontrolnom dni na oboch stavbách to uviedli zástupcovia hlavného mesta a investora HB Reavis, ktorý práce realizuje. Vynovenú ulicu Mlynské nivy by mali Bratislavčania dostať na jeseň 2019, novú autobusovú stanicu v roku 2020.Ulica Mlynské nivy sa postupne mení na nový bratislavský bulvár, ktorý bude mať kompletne obnovenú dopravnú a technickú infraštruktúru nad aj pod jej povrchom. Rekonštrukciu realizuje investor na vlastné náklady, celková investícia do infraštruktúry v celej zóne Nové Nivy je odhadovaná na 40 miliónov eur.Obnova ulice sa aktuálne nachádza v prvej fáze, ktorá sa začala v máji, a potrvá do jesene za plnej prevádzky automobilovej a autobusovej dopravy.priblížil Jakub Gossányi z HB Reavis.Prednedávnom investor pristúpil k budovaniu podzemného kruhového objazdu a má za sebou prípravné práce k výmene sútokovej komory pod križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova. Koncom jesene investor pristúpi k druhej fáze rekonštrukcie, ktorá bude prebiehať na severnej časti ulice. Predmetom rekonštrukcie budú podľa Gossányiho aj naďalej predovšetkým inžinierske, dopravné, líniové a vodné stavby.uviedol. Na ulici má po rekonštrukcii pribudnúť v každom smere jeden jazdný pruh, podzemný kruhový objazd, cyklotrasy, nové chodníky a zeleň. Investor tam sľubuje vyše 150 stromov.Aj v prípade výstavby novej autobusovej stanice pokračuje podľa developera i mesta všetko podľa harmonogramu.povedal Gossányi. Nová autobusová stanica bude kombináciou medzinárodného autobusového terminálu, nákupného centra, tržnice a výškovej administratívnej budovy.Výstavba projektu Stanica Nivy, ktorý má celkovo stáť 345 miliónov eur, sa začala v máji 2017 prácami na administratívnej budove Nivy Tower. Asanačné práce na mieste starej autobusovej stanice sa začali v októbri minulého roka a boli dokončené v januári tohto roka. Funkciu doterajšej autobusovej stanice plní náhradná autobusová stanica na Bottovej ulici v Bratislave.