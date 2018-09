Iračana podozrivého zo zabitia Nemca v Chemnitzi prepustia z väzby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chemnitz 18. septembra (TASR) - Tri týždne po smrteľnom útoku nožom na 35-ročného Nemca v meste Chemnitz na východe krajiny, ktorý vyvolal násilné protesty, prepustili predbežne z väzby jedného zo zadržaných podozrivých. Podľa agentúry DPA to oznámil jeho obhajca.Súd v Chemnitzi na pojednávaní zameranom na preskúmanie dôvodov väzby zrušil zatykač vydaný na 22-ročného Iračana Yousifa A., uviedol právny zástupca tohto muža. Súd zatiaľ túto správu oficiálne nepotvrdil.Či vo vyšetrovacej väzbe zostane druhý zadržaný podozrivý, 23-ročný údajný Sýrčan, nie je zatiaľ jasné. Aj o tom by mal súd rozhodnúť ešte v priebehu utorka.Právny zástupca Iračana vo vyjadrení na svojej webovej stránke zdôraznil, že je len "výplodom fantázie prokuratúry", že by jeho mandant mohol byť spolupáchateľom.priblížil právnik Ulrich Dost-Roxin.Oboch žiadateľov o azyl zadržali pre podozrenie, že 26. augusta v skorých ranných hodinách po hádke dvoch skupín ľudí na ulici nožom smrteľne dobodali 35-ročného Nemca s kubánskymi koreňmi a dvoch ďalších mužov sčasti vážne zranili. Naďalej prebieha pátranie po ďalšom podozrivom, 22-ročnom Iračanovi, na ktorého vydali aj medzinárodný zatykač.Po násilnom trestnom čine, ku ktorému došlo počas vtedajších víkendových mestských slávností v Chemnitzi, sa v meste opakovane konali demonštrácie a počas výtržností bolo zaznamenané aj násilie voči cudzincom zo strany pravicových extrémistov. Na zhromaždeniach proti migračnej politike nemeckej vlády sa zúčastnili pravicoví radikáli z celej krajiny.Voči viacerým osobám prebieha vyšetrovanie okrem iného za použitie symbolov protiústavných organizácií. Dvoch mužov už odsúdili za hajlovanie, v jednom prípade na päť mesiacov väzenia a v druhom na podmienečný osemmesačný trest odňatia slobody.