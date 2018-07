Obnovené školské ihrisko vo Zvolene má slúžiť aj verejnosti

Ilustračný záber. Foto: TASR/Jozef Poliak Foto: TASR/Jozef Poliak

Zvolen 4. júla (TASR) - V týchto dňoch odovzdali verejnosti do užívania nový multifunkčný športový areál vo Zvolene. Športovisko s 200-metrovým oválom a tartanovým povrchom sa nachádza priamo v centre mesta pri Základnej škole (ZŠ) Hrnčiarska 1. Projekt za 633.000 eur financovalo mesto z vlastných zdrojov, niektoré práce platila škola.Na mieste niekdajšieho školského ihriska bol opravený guliarsky sektor a doskočisko. Na bývalom hádzanárskom ihrisku sú multifunkčné ihriská, obe oplotené. Zriadili sa nové plochy pre malý futbal, tenis, basketbal a volejbal. Plocha má nový drenážny systém na odvedenie vody, osvetlenie a tiež kamerový systém.hovorí riaditeľka školy Eva Balážová.uviedla primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.pripomenula riaditeľka školy.Štúdiu na rekonštrukciu areálu si škola dala spracovať už pred desiatimi rokmi a niekoľkokrát ju aktualizovala. Až do dnešných dní čakala na jej naplnenie.vymenúva riaditeľka.Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene pri kontrole v roku 2014 zistil, že asfaltové ihrisko má nevyhovujúci povrch, a nariadil zabezpečiť celkovú rekonštrukciu vonkajších plôch.Na projekte nového ihriska pracoval tím odborníkov na čele s Bernardínou Vojtekovou.hovorí Vojteková, ktorá projekt spracovala po technickej stránke.uzatvára.Škola okrem toho získala ešte 130.000 eur od ministerstva školstva, a to na rekonštrukciu telocvične, najmä priestoru šatní, a opravu strechy.Škola aktuálne pripravuje prevádzkový poriadok, podľa ktorého by areál mal byť verejnosti prístupný vždy v poobedných hodinách a cez víkendy vo vybraných časoch. O poskytnutie športovísk už prejavili záujem aj atletické či tenisové kluby zo Zvolena aj Banskej Bystrice.uzatvára riaditeľka školy.