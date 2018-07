Renault spustí službu zdieľania elektrických vozidiel v Paríži

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzska automobilka Renault v stredu oznámila, že v spolupráci s mestskými úradmi spustí službu zdieľania elektrických vozidiel v Paríži. Uviedla to deň po tom, ako podobné plány zverejnil konkurenčný Peugeot.Renault chce od septembra ponúkať samoobslužný prenájom elektromobilov v centre mesta. Ide o ďalšiu službu po zavedení elektrických taxíkov. Koncom roka 2019 by mala flotila elektromobilov spoločnosti Renault v uliciach Paríža dosiahnuť približne 2000 kusov.Aj Peugeot v utorok (3.7.) vyhlásil, že plánuje nasadiť zhruba 500 samoobslužných elektromobilov v okolí francúzskeho hlavného mesta do konca roka. Obe firmy sa snažia vyplniť vákuum, ktoré zostalo po tom, ako sa parížske úrady rozhodli ukončiť službu zdieľania áut Autolib pre finančné problémy.Po rozmiestnení svojejchce Renault vytvoriť pracovnú skupinu s parížskymi úradmi, v ktorej sa stretnú zástupcovia miest a firiem s cieľom vyvinúť nové nápady pre budúcnosť mestskej dopravy.uviedla primátorka Paríža Anne Hidalgová.