Obnovu audiovizuálneho dedičstva rieši rámcová dohoda

Bratislava 17. septembra (TASR) – Do systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva má Slovenský filmový ústav (SFÚ) v nasledujúcich štyroch rokoch investovať vyše päť miliónov eur. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania a rámcovej dohody, ktorú SFÚ uzatvoril s víťazom súťaže. Informácie zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.Predmetom tendra bola systematická obnova (kontrola, diagnostika, ošetrenie) a sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva. Víťazom súťaže sa stala spoločnosť Bonton, ktorá realizovala obnovu archívneho filmového materiálu pre SFÚ aj v predchádzajúcom období. Ponuku predložila ako jediný uchádzač.Maximálna cena za jej služby, ktoré spresňuje rámcová zmluva uzatvorená na obdobie do septembra 2023, predstavuje 5 225 552 eur bez DPH.uviedol o zákazke SFÚ.V období 2016 - 2018 boli na projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR čerpané prostriedky vo výške 4 538 722 eur.V uvedených rokoch stúpol počet systematicky obnovených filmov patriacich do fondu audiovizuálneho dedičstva SR na 321. Informácia bola súčasťou správy na rokovanie vlády z 13. marca 2019 o plnení úloh vyplývajúcich z aktualizácie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2016 – 2018.