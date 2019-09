Obranca Kozák prehodnotil koniec kariéry a vrátil sa do HK Poprad

Lukáš Kozák, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Poprad 4. septembra (TASR) - Vedenie HK Poprad zareagovalo na výsledky a výkony tímu v prípravnom období a po Čechovi Petrovi Ulrychovi získalo do defenzívy ďalšiu akvizíciu. Dres "kamzíkov" si opäť oblečie 28-ročný obranca Lukáš Kozák, ktorý si po nedávnom konci v Karlových Varoch rozmyslel koniec kariéry a napokon bude pokračovať v slovenskej Tipsport Lige. Popradský klub informoval o staronovej posile na oficiálnej stránke.Kozák začal v popradskom drese sezónu 2018/2019 a po 21 zápasoch (bilancia 1 gól, 6 asistencií) zamieril do českej extraligy. V nej odohral 38 zápasov za HC Energie Karlovy Vary a hoci sa s klubom dohodol na pokračovaní spolupráce aj pre nastávajúcu sezónu, napokon je všetko inakuviedol Kozák pre hkpoprad.sk.Obranca, ktorý sa viackrát objavil aj v reprezentačnom drese, sa vráti do najvyššej súťaže, v ktorej už obliekal aj dresy Skalice, Trenčína, Martina i Žiliny. "uviedol Kozák s dodatkom, že na rozdiel od predošlej sezóny už nemá v plánoch opustiť popradský klub pre angažmán v inej súťaži.