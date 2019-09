Košice získali obrancu Vojtecha Zeleňáka

Ilustračná snímka Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 4. septembra (TASR) - Hokejistov HC Košice posilnil obranca Vojtech Zeleňák. S vedením tipsportligového klubu sa dohodol na zmluve pre sezónu 2019/2020.Dvadsaťjedenročný rodák z Košíc sa do známeho prostredia vracia po šiestich rokoch, počas ktorých pôsobil hlavne v mládežníckych mužstvách Sparty Praha. Uplynulé dve sezóny obliekal dres konkurenčného HKM Zvolen. Urastený obranca zbieral skúsenosti aj v mládežníckych reprezentáciách, na svojom konte má účasť na MS do 18 aj do 20 rokov. Počas letnej prípravy sa pripravoval v Sparte Praha, kde sa pokúšal zabojovať o stabilné miesto v zostave. Napokon sa vracia do svojho materského klubu.uviedol pre klubový web športový manažér HC Košice Jan Šťastný.