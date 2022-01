Obranná dohoda s USA je dôležitým krokom pre Hegerovu vládu, tvrdí minister Korčok

aktualizované 12. januára 2022, 12:30



Vláda má odlišný postoj než tie predchádzajúce

Suverenita a zvrchovanosť nie je ohrozená

Poďakoval sa aj Ficovi a Pellegrinimu

Klus vyzýva na ukončenie politikárčenia

12.1.2022 (Webnoviny.sk) -Schválenie Dohody o obrannej spolupráci s USA je dôležitým momentom pre vládu Eduarda Hegera (OĽaNO) a je to dôkaz toho, že vláda sa v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej a obrannej politiky správa zodpovedne. Po jej stredajšom schválení to povedal šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS).Ten sa spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽaNO) poďakoval všetkým členom vlády a koaličným partnerom za ich jasný postoj v takej dôležitej oblasti, akou je bezpečnosť a obrana Slovenska.„Ak hovoríme a deklarujeme, že Slovensko má jasné miesto v medzinárodných vzťahoch a v proatlantickej orientácii, tak to nie je len na papieri, ale v takých dôležitých momentoch, ako je ten, keď chceme posilniť obranu v súlade s týmito deklaráciami, a tým, čo sme schválili v bezpečnostnej rade aj konáme,“ povedal Korčok. Doplnil, že ide o odlišný postoj, než v prípade predchádzajúcich vlád.Podľa ministra dohoda nielen že neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR, naopak ju zvyšuje tým, že zlepšuje schopnosť Ozbrojených síl SR brániť SR.„Nemôže byť rozpor v tom, ak na jednej strane nemáme problém s garanciami bezpečnosti a obrany zo strany NATO, ktorého súčasťou sú aj USA, a s touto krajinou ideme rozvíjať obrannú spoluprácu,“ povedal Korčok. Pripomenul, že diskusia o dohode sa niesla v znamení šírenia lží a strachu.Naď za prípravu zmluvy poďakoval aj expremiérom Robertovi Ficovi (Smer-SD) a Petrovi Pellegrinimu (Hlas-SD).„Oni a ich ľudia stáli pri tom, keď diskusia o potrebe tejto zmluvy prišla na stôl. Oni spoločne s ministrami zahraničia a obrany do veľkej miery vyjednávali túto zmluvu,“ povedal minister, ktorý tiež za pomoc pri príprave dohody poďakoval aj bývalému veľvyslancovi v USA Petrovi Kmecovi, ktorý je členom strany Hlas-SD.Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) taktiež vyzval na ukončenie politikárčenia s bezpečnosťou Slovenska. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.„Dosť bolo politikárčenia s našou bezpečnosťou. Farizejstvo dvojice expremiérov, opozičných radikálov a pseudoanalytikov nesmie prehlušiť fakty a pravdivé argumenty o Dohode s naším strategickým spojencom,“ napísal.Hystériu okolo obrannej dohody vníma ako učebnicový príklad roho, ako sa dá odborná téma nafúknuť a vytĺcť z nej politický kapitál. Rovnako pripomenul, že korene rámcovej medzinárodnej zmluvy siahajú do čias predchádzajúcej vlády na čele so stranou Smer – sociálna demokracia (Smer-SD).