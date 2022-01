Obvinený vyšetrovateľ kauzy Očistec Ján Čurilla kariérne poskočil, stal sa zástupcom riaditeľa odboru západ NAKA

Stíhanie politických špičiek

Zneužitie právomocí

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Obvinený vyšetrovateľ kauzy Očistec Ján Čurilla sa stal zástupcom riaditeľa odboru západ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Informoval o tom dočasne poverený prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran na stredajšej tlačovej besede. Ako uviedol, je to v kompetencii nového riaditeľa NAKA Ľubomíra Daňka.Hamran zdôraznil, že Čurilla je dlhoročný príslušník NAKA. „Človek, ktorý 20 rokov pracuje v prospech tejto spoločnosti, odhaľoval tie najzávažnejšie zločiny a mal odvahu stíhať tých najzávažnejších zločincov v našej spoločnosti, je dnes kriminalizovaný aj v politických štruktúrach, ako mafián a zločinec. Len preto, že on a jeho kolegovia možno stíhajú politicky exponované osoby,“ povedal šéf polície s tým, že Čurilla má jeho dôveru.Krajský súd v Bratislave prepustil 1. októbra obvinených vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie Pavla Sch. z väzby na slobodu, pretože ich trestné stíhanie je neopodstatnené.Ján Č., Pavol Ď., Milan S. a Štefan M. sú však naďalej stíhaní pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin marenia spravodlivosti. Ján Č. a Pavol Ď., ktorí pracovali v rámci tímu Očistec na vyšetrovaní sledovaných trestných káuz, boli obvinení v súvislosti s vyšetrovaním trestných vecí zločineckej skupiny takáčovci.Údajne bránili členovi skupiny Martinovi Mikulcovi v roku 2020 v návrate na Slovensko zo zahraničia, čím chceli docieliť vznik dôvodu na jeho útekovú väzbu. V prípade Pavla Ď. sa tiež obvinenie týka údajnej manipulácie s výpoveďou svedka Csabu Dömötöra.Ďalšie obvinenie celej štvorice policajtov je spojené so zámerom NAKA vyšetrovať aktivity takzvaného antitímu policajnej inšpekcie. Pre danú vec bol obvinený aj dočasný šéf Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR Peter Sch. Ten rovnako čelí obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a marenia spravodlivosti.