Obranná stratégia Európskej únie by mala zahŕňať aj Ukrajinu, tvrdí Von der Leyenová

30.11.2023 (SITA.sk) - Ukrajina by mala byť súčasťou rozhovorov o obrannej stratégii Európskej únie . Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to predsedníčka Európskej komisie Tá uviedla, že pri predstavovaní vízie európskej obrany by sa mali zohľadniť vojenské potreby Kyjeva.„Naša stratégia môže byť úplná len vtedy, ak bude zohľadňovať aj potreby Ukrajiny a jej priemyselné kapacity,“ povedala Von der Leyenová vo štvrtok v prejave na výročnej konferencii Európskej obrannej agentúry (EDA)