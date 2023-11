SITA rozširuje svoje mediálne portfólio o dva nové webové portály

DigitalPortal.sk: Domov pre technologické novinky a inovácie

BoutYou.sk: Lifestyle magazín pre moderného čitateľa

O Slovenskej tlačovej agentúre SITA

30.11.2023 (SITA.sk) - Mediálny dom SITA sa rozrastie o nové prírastky, a to webové portály DigitalPortal.sk a BoutYou.sk.Týmto krokom rozširuje svoje portfólio a svoje pôsobenie na trhu digitálnych médií. Nové prírastky, DigitalPortal.sk a BoutYou.sk, sa presťahovali na domény digitalportal.sita.sk a boutyou.sita.sk. DigitalPortal.sk , je technologicky orientovaný formát, ktorý sa zameriava na najnovšie technologické správy, recenzie a návody. Tento portál svojim čitateľom prináša dôkladné analýzy a hlboký pohľad do sveta technológií, čím sa stáva neoceniteľným zdrojom informácií pre technologických nadšencov, profesionálov, ako aj pre bežných spotrebiteľov, ktorí majú záujem o najnovšie informácie z tejto oblasti"Spojenie s renomovaným mediálnym domom ako je SITA považujem za kľúčové. Vďaka spolupráci môžeme získať väčšiu dôveru pre čitateľov a posilniť svoju značku. Hoci sme pred viac ako dvomi mesiacmi oslavovali okrúhle, 10. výročie existencie webu, naše nové partnerstvo vnímam ako nový krok a nový míľnik do budúcna," uviedol zakladateľ a šéfredaktor DigitalPortal.sk, Martin Klokner. BoutYou.sk , ďalší nový člen SITA, je rodinný formát, ktorý sa venuje rôznym témam súvisiacim so životným štýlom. Nájdete tu články o cestovaní, kultúre, zdraví a kráse. Taktiež zaujímavé novinky zo sveta bývania, módy a gastro. BoutYou.sk je ideálny magazín pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu v každodennom živote.Pridanie nových formátov do portfólia SITA je kľúčovým krokom v rozširovaní ponuky a oslovovaní nových cieľových skupín záujemcov o technologické a lifestyle novinky.Nové portály rozširujú cieľové skupiny mediálneho domu SITA, doteraz sústredené najmä na spravodajstvo a špecifické B2B segmenty."Spojením napĺňame naše poslanie, byť relevantným zdrojom užitočných informácií a zároveň z dlhodobého hľadiska, získavame do nášho portfólia nový mediálny priestor, ktorý číta unikátna cieľová skupina," dodáva výkonný riaditeľ SITA Branislav Kmeť.SITA, Slovenská tlačová agentúra, je dôležitým hráčom na slovenskom mediálnom trhu, kde pôsobí už viac ako 25 rokov. Jej poslaním je poskytovať relevantné informácie priamo a bez časového zdržania a filtrovania. Dnes agentúra vystupuje nielen ako poskytovateľ spravodajských služieb, ale aj ako tvorca individuálnych komunikačných riešení na mieru zohľadňujúcich potreby klientov. SITA sa podieľa na výrobe a distribúcii natívnych a PR správ, video obsahu, ako aj podcastov. Tento obsah je prispôsobený individuálnym potrebám klientov, ktorým agentúra zabezpečuje komplexný servis – od dodávania aktuálnych informácií až po ich medializáciu. Viac informácií o službách a aktivitách SITA nájdete na biz.sita.sk Informačný servis