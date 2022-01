Obrovská škoda, Kužmová a Schmiedlová sa rozlúčili už po 1. kole dvojhry v Melbourne

V kvalifikačných zápasoch ani raz neprehrala

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenis zatiaľ nemá zástupcu v 2. kole dvojhry na Australian Open v Melbourne . Obe slovenské zástupkyne v pondelkovom programe 1. kola na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny proti svojim súperkám neuspeli. Viktória Kužmová prehrala s Číňankou Si-jü Wang 5:7, 3:6 a Anna Karolína Schmiedlová nestačila na lotyšskú favoritku Jelenu Ostapenkovú. S turnajovou dvadsaťšestkou prehrala 7:6 (7), 4:6, 1:6.Kužmová (160. v rebríčku WTA) v troch zápasoch kvalifikácie na AO 2022 neprehrala ani set, v prvom kole však proti Číňanke Si-jü Wang ani jeden nezískala. A to v prvom sete viedla 3:0 aj 5:4 a v druhom 3:2.Odvtedy však už proti 139. hráčke sveta nezískala ani gem. Dvadsaťtriročná zverenka trénerov Tomáša Hrunčáka, Ľubomíra Kurhajca a kondičného Kristiána Cupáka sa v hlavnej súťaži na Australian Open predstavila po piaty raz. Víťazný zápas si pripísala len v roku 2019, keď sa prebojovala do 2. kola.Schmiedlová (87. v renkingu WTA) dlho živila šancu na prekvapenie proti 27. hráčke rebríčka Ostapenkovej. Nad šampiónkou Roland Garros 2017 v prvom sete viedla 3:0, prehrávala 3:5, ale "hojdačkový" priebeh dotiahla do tajbrejku.V ňom Slovenka prehrávala 1:5 aj 2:6, ale potom odvrátila päť setbalov, až za stavu 8:7 využila svoj prvý setbal. V druhom sete sa Schmiedlová dotiahla z manka 1:4 na 4:4, ale v koncovke neuspela a prehrala 4:6.V treťom sete už mala prevahu lotyšská favoritka a od stavu 1:1 nepustila slovenskej súperke ani jeden gem. Zápas trval 2:15 h a Ostapenková prestrieľala Schmiedlovú vo víťazných úderoch 44-15, na druhej strane víťazka urobila až 58 nevynútených chýb, kým pozornejšia Slovenka len 28.Schmiedlová si zahrala v hlavnej súťaži na Australian Open po ôsmy raz v neprerušenej sérii, len trikrát postúpila do 2. kola (2014, 2015, 2021). Maximom v podaní 27-ročnej Košičanky na grandslamových turnajoch zostáva 3. kola z Roland Garros 2014 a 2020, resp. US Open 2015.