Djokoviča podporili spoluhráči, deportáciu považujú za nesprávnu

Srbskému tenistovi Novakovi Djokovičovi vyjadrili podporu jeho spoluhráči z daviscupového tímu. Dušan Lajovič označil deportáciu Djokoviča z Austrálie za veľmi zlé rozhodnutie.





Deväťnásobný šampión Australian Open odletel z Melbourne v nedeľu večer. "Myslím si, že to, ako sa k nemu správali, bolo veľmi zlé," citovala Lajoviča agentúra AFP.Ďalší srbský tenista Laslo Djere povedal, že sa už nikdy nebude pozerať na Austráliu tak ako predtým: "Aby som povedal pravdu, tak si myslím, že nielen Srbi, ale celý svet si na Austráliu urobí po tomto nový názor."

Djere vyjadril presvedčenie, že Djokovič vyjde z kauzy ako silnejší človek: "Áno, to aj urobí. To je aj v našej srbskej mentalite."



Djokovič v nedeľu neuspel na federálnom súde v Melbourne s odvolaním sa proti opätovnému zrušeniu jeho víza, ktoré v piatok nariadil austrálsky minister pre imigráciu Alex Hawke. Lídra svetového rebríčka deportovali z krajiny. Deväťnásobný šampión Australian Open prišiel prvýkrát o vízum ešte 6. januára krátko po prílete do Melbourne, keď pohraničné úrady usúdili, že nespĺňa podmienky vstupu do krajiny. Djokovič potom strávil niekoľko dní v zariadení pre imigrantov, no minulý pondelok uspel s odvolaním na prvostupňovom súde a začal s tréningom. Minister Hawke však v piatok využil svoju osobitnú právomoc a opätovne tenistovi zrušil vízum.