 24hod.sk    Zo zahraničia

08. decembra 2025

Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený


Tagy: Smrť Tenerife

Na španielskom ostrove Tenerife v nedeľu zahynuli dvaja slovenskí občania a jeden ďalší utrpel zranenia. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...



gettyimages 1210142183 676x483 8.12.2025 (SITA.sk) - Na španielskom ostrove Tenerife v nedeľu zahynuli dvaja slovenskí občania a jeden ďalší utrpel zranenia. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.


„Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol rezort diplomacie.

Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife.


Zdroj: SITA.sk - Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
V Georgeovi pribudla nová dôchodková online kalkulačka
<< predchádzajúci článok
Betlehemské svetlo dorazilo na Slovensko, Pellegrini si plamienok prevezme v Prezidentskom paláci

