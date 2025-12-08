|
Pondelok 8.12.2025
|Denník - Správy
08. decembra 2025
Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený
Na španielskom ostrove Tenerife v nedeľu zahynuli dvaja slovenskí občania a jeden ďalší utrpel zranenia. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych ...
8.12.2025 (SITA.sk) - Na španielskom ostrove Tenerife v nedeľu zahynuli dvaja slovenskí občania a jeden ďalší utrpel zranenia. Pre agentúru SITA to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
„Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol rezort diplomacie.
Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife.
Zdroj: SITA.sk - Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený © SITA Všetky práva vyhradené.
„Náš zastupiteľský úrad v Madride je v kontakte s rodinou a poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu a súčinnosť. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uviedol rezort diplomacie.
Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Nešťastie sa stalo na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide na západnom pobreží Tenerife.
Zdroj: SITA.sk - Obrovská vlna na ostrove Tenerife zabila dvoch slovenských občanov, tretí je zranený © SITA Všetky práva vyhradené.
