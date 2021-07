Obrovské výletné lode už nepreplávajú Benátkami, nariadenie platí od augusta

Hrozba pre morské prostredie

Preprava okolo 200 cestujúcich

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.7.2021 - V Taliansku schválili zákaz plavby v Benátkach pre obrovské výletné lode. Podľa prijatej legislatívy budú mať tamojšie vodné cesty, ktorým hrozilo, že sa ocitnú na zozname ohrozených lokalít svetového dedičstva, prívlastok „národná pamiatka“.Ako uviedol minister kultúry Dario Franceschini, zákaz urgentne schválili na utorňajšom zasadnutí vlády, pričom nadobudne účinnosť 1. augusta. Týka sa to povodia lagúny neďaleko Námestia svätého Marka a prieplavu Giudecca, ktorý je hlavnou námornou tepnou v Benátkach.Podľa Franceschiniho sa vláda rozhodla rýchlo konať, aby sa vyhla riziku, že UNESCO na tohtotýždňovom zasadnutí v Pekingu zapíše Benátky na zoznam ohrozených miest svetového dedičstva.Výletné lode s tisíckami výletníkov dlhodobo ohrozujú v Benátkach citlivé morské prostredie. Ochrancovia životného prostredia a kultúrneho dedičstva bojujú po celé desaťročia s obchodnými záujmami, pretože odvetvie výletných plavieb je hlavným zdrojom príjmov mesta.Zákaz sa vzťahuje na lode s hmotnosťou viac ako 25-tisíc ton alebo dlhšie ako 180 metrov, prípadne s inými charakteristikami, napríklad plavidlá, ktoré by mohli silne znečistiť životné prostredie v Benátkach.Kancelária premiéra Maria Draghiho poznamenala, že lode kotviace v Benátkach by mali prepravovať nanajvýš okolo 200 cestujúcich.