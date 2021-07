Vzácneho rysa zo Šumavy našli u šéfa poľovníkov v mrazničke

Českí colníci vyšetrujú poľovníka z okresu Klatovy pre podozrenie z pytliactva, pretože v pohorí Šumava nelegálne ulovil obzvlášť chráneného rysa. Mŕtve zviera našli uňho v mrazničke. Veterinári by mali pitvou objasniť, ako šelma prišla o život. V utorok o tom informoval český portál Novinky.cz.





Člen poľovníckeho združenia je podozrivý z trestného činu neoprávneného nakladania s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi, uviedla Martina Kaňková z Generálneho riaditeľstva ciel v Prahe. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ďalšie podrobnosti neposkytla.Tereza Mináriková zo spoločnosti Alka Wildlife, ktorá sa zaoberá výskumom a ochranou voľne žijúcich živočíchov, denníku Právo potvrdila, že ide o rysa zo Šumavy. "Poznáme jeho pôvod aj to, kde zviera žilo a pohybovalo sa. Je to rok a pol starý jedinec," dodala. Ochrancovia prírody spoznali rysa podľa škvŕn na srsti.Rys bol ulovený vlani v lete na pozemku, o ktorý sa stará poľovnícky spolok, riadený vyšetrovaným mužom. K mŕtvemu zvieraťu nemal žiadne doklady, ktorými by legalizoval jeho pôvod, a nepredložil ani výnimku od krajského úradu pre prechovávanie obzvlášť chráneného živočícha, dodala Mináriková.Rysa navyše zachytili na dvoch miestach blízko spomínaného pozemku fotopasce správy šumavského národného parku a naposledy to bolo práve vlani v lete. Odvtedy sa už zviera nikde neukázalo.Muž colníkom tvrdil, že rysa našiel už mŕtveho.Rys sa na Šumavu vrátil v 90. rokoch 20. storočia a v súčasnosti ich tam žije niekoľko desiatok. Ochrancovia parku odvtedy objavili jedného zastreleného rysa a ďalšieho pred smrťou ochránil GPS obojok, pretože strelec sa trafil práve doň, informoval hovorca Správy Národného parku Šumava Jan Dvořák. Podľa neho skutočne dochádza k nelegálnemu lovu rysa, pretože niekedy sa tieto šelmy bez stopy stratia, citovali ho Novinky.cz.