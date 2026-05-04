Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Obrovský signál! Británia sa pripojí k európskej pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur
4.5.2026 (SITA.sk) - Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane.
Britská vláda uviedla, že plánuje začať rokovania o pripojení sa k rozsiahlemu európskemu úverovému balíku pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027.
Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane. Prípadné zapojenie Londýna by posilnilo finančnú podporu Kyjevu v čase pokračujúceho konfliktu s Ruskom.
Nový úverový mechanizmus schválila Európska únia koncom apríla. Má pokryť približne dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch, pričom významná časť prostriedkov je určená na obranu.
Podľa plánov by Ukrajina mala v rokoch 2026 a 2027 získať každoročne po 45 miliárd eur. Z tejto sumy má ísť 16,7 miliardy eur na podporu štátneho rozpočtu a 28,3 miliardy eur na vojenské výdavky, vrátane nákupu bezpilotných systémov.
Británia už predtým poskytovala pomoc v rámci mechanizmu G7 s názvom ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), financovaného z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Posledná tranža vo výške 752 miliónov libier bola Ukrajine vyplatená v apríli.
Zapojenie Spojeného kráľovstva do nového balíka by podľa analytikov zvýšilo stabilitu financovania Ukrajiny v strednodobom horizonte a znížilo riziko výpadkov pomoci. Zároveň by išlo o signál dlhodobej politickej podpory zo strany jedného z kľúčových spojencov.
Dodatočné financie by mohli zároveň otvoriť nové príležitosti pre britské firmy, najmä v oblasti obranného priemyslu, ktoré by sa mohli podieľať na pokrývaní potrieb Ukrajiny počas pokračujúcej vojny.
Pokrytie približne dvoch tretín finančných potrieb Ukrajiny
Nový úverový mechanizmus schválila Európska únia koncom apríla. Má pokryť približne dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch, pričom významná časť prostriedkov je určená na obranu.
Podľa plánov by Ukrajina mala v rokoch 2026 a 2027 získať každoročne po 45 miliárd eur. Z tejto sumy má ísť 16,7 miliardy eur na podporu štátneho rozpočtu a 28,3 miliardy eur na vojenské výdavky, vrátane nákupu bezpilotných systémov.
Británia pomáhala už predtým
Británia už predtým poskytovala pomoc v rámci mechanizmu G7 s názvom ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), financovaného z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Posledná tranža vo výške 752 miliónov libier bola Ukrajine vyplatená v apríli.
Zapojenie Spojeného kráľovstva do nového balíka by podľa analytikov zvýšilo stabilitu financovania Ukrajiny v strednodobom horizonte a znížilo riziko výpadkov pomoci. Zároveň by išlo o signál dlhodobej politickej podpory zo strany jedného z kľúčových spojencov.
Dodatočné financie by mohli zároveň otvoriť nové príležitosti pre britské firmy, najmä v oblasti obranného priemyslu, ktoré by sa mohli podieľať na pokrývaní potrieb Ukrajiny počas pokračujúcej vojny.
