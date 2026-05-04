 Meniny má Florián
 24hod.sk    Zo zahraničia

04. mája 2026

Obrovský signál! Británia sa pripojí k európskej pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur


Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane. Britská vláda uviedla, že plánuje začať rokovania ...



4.5.2026 (SITA.sk) - Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane.


Britská vláda uviedla, že plánuje začať rokovania o pripojení sa k rozsiahlemu európskemu úverovému balíku pre Ukrajinu v celkovej výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027.

Očakáva sa, že premiér Keir Starmer tento krok oficiálne oznámi na samite Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v arménskom Jerevane. Prípadné zapojenie Londýna by posilnilo finančnú podporu Kyjevu v čase pokračujúceho konfliktu s Ruskom.

Pokrytie približne dvoch tretín finančných potrieb Ukrajiny


Nový úverový mechanizmus schválila Európska únia koncom apríla. Má pokryť približne dve tretiny finančných potrieb Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch, pričom významná časť prostriedkov je určená na obranu.

Podľa plánov by Ukrajina mala v rokoch 2026 a 2027 získať každoročne po 45 miliárd eur. Z tejto sumy má ísť 16,7 miliardy eur na podporu štátneho rozpočtu a 28,3 miliardy eur na vojenské výdavky, vrátane nákupu bezpilotných systémov.

Británia pomáhala už predtým


Británia už predtým poskytovala pomoc v rámci mechanizmu G7 s názvom ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), financovaného z výnosov zo zmrazených ruských aktív. Posledná tranža vo výške 752 miliónov libier bola Ukrajine vyplatená v apríli.

Zapojenie Spojeného kráľovstva do nového balíka by podľa analytikov zvýšilo stabilitu financovania Ukrajiny v strednodobom horizonte a znížilo riziko výpadkov pomoci. Zároveň by išlo o signál dlhodobej politickej podpory zo strany jedného z kľúčových spojencov.

Dodatočné financie by mohli zároveň otvoriť nové príležitosti pre britské firmy, najmä v oblasti obranného priemyslu, ktoré by sa mohli podieľať na pokrývaní potrieb Ukrajiny počas pokračujúcej vojny.

Zdroj: SITA.sk - Obrovský signál! Británia sa pripojí k európskej pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Teherán varuje USA pred útokmi v Hormuzskom prielive
