04. mája 2026

Teherán varuje USA pred útokmi v Hormuzskom prielive


4.5.2026 (SITA.sk) - Iránske ozbrojené sily reagujú na plán Washingtonu eskortovať lode cez strategickú námornú trasu.

Iránska armáda v pondelok varovala, že zaútočí na americké sily, ak vstúpia do Hormuzského prielivu, po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil plán eskortovať lode cez túto blokovanú vodnú cestu.



Zasiahnuť a napadnúť


Napätie medzi Teheránom a Washingtonom sa tak opäť vyostruje napriek snahám o diplomatické riešenie konfliktu.


„Varujeme, že všetky zahraničné ozbrojené sily – najmä agresívna americká armáda – ak sa pokúsia priblížiť alebo vstúpiť do Hormuzského prielivu, budú zasiahnuté a napadnuté,“ uviedol generálmajor Alí Abdolláhí z centrálneho velenia iránskej armády vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.


Podľa neho je bezpečnosť strategického prielivu výlučne v rukách iránskych ozbrojených síl. „Opakovane sme zdôraznili, že bezpečnosť Hormuzského prielivu je pod kontrolou ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky a akýkoľvek bezpečný prechod musí byť za každých okolností koordinovaný s týmito silami,“ dodal.



Narušená doprava


Trump oznámil, že Spojené štáty plánujú začať eskortovať obchodné lode cez Hormuzský prieliv v rámci operácie označenej ako „Project Freedom“.


Podľa Washingtonu ide o reakciu na narušenie lodnej dopravy a nedostatok zásob na niektorých plavidlách uviaznutých v oblasti.



Zdroj napätia


Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie dopravné tepny sveta, cez ktorú prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy a plynu.


V minulosti bol opakovane dejiskom napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi, pričom akékoľvek narušenie jeho prevádzky má okamžitý dopad na svetové energetické trhy.




Zdroj: SITA.sk - Teherán varuje USA pred útokmi v Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.

