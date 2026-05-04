Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Teherán varuje USA pred útokmi v Hormuzskom prielive
Iránske ozbrojené sily reagujú na plán Washingtonu eskortovať lode cez strategickú námornú trasu. Iránska armáda v pondelok varovala, že zaútočí na americké sily, ...
Iránska armáda v pondelok varovala, že zaútočí na americké sily, ak vstúpia do Hormuzského prielivu, po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil plán eskortovať lode cez túto blokovanú vodnú cestu.
Zasiahnuť a napadnúť
Napätie medzi Teheránom a Washingtonom sa tak opäť vyostruje napriek snahám o diplomatické riešenie konfliktu.
„Varujeme, že všetky zahraničné ozbrojené sily – najmä agresívna americká armáda – ak sa pokúsia priblížiť alebo vstúpiť do Hormuzského prielivu, budú zasiahnuté a napadnuté,“ uviedol generálmajor Alí Abdolláhí z centrálneho velenia iránskej armády vo vyhlásení, ktoré odvysielala štátna televízia.
Podľa neho je bezpečnosť strategického prielivu výlučne v rukách iránskych ozbrojených síl. „Opakovane sme zdôraznili, že bezpečnosť Hormuzského prielivu je pod kontrolou ozbrojených síl Iránskej islamskej republiky a akýkoľvek bezpečný prechod musí byť za každých okolností koordinovaný s týmito silami,“ dodal.
Narušená doprava
Trump oznámil, že Spojené štáty plánujú začať eskortovať obchodné lode cez Hormuzský prieliv v rámci operácie označenej ako „Project Freedom“.
Podľa Washingtonu ide o reakciu na narušenie lodnej dopravy a nedostatok zásob na niektorých plavidlách uviaznutých v oblasti.
Zdroj napätia
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie dopravné tepny sveta, cez ktorú prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy a plynu.
V minulosti bol opakovane dejiskom napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi, pričom akékoľvek narušenie jeho prevádzky má okamžitý dopad na svetové energetické trhy.
Zdroj: SITA.sk - Teherán varuje USA pred útokmi v Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
