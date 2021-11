Obrovský slalom v Killingtone zrušili pre silný vietor, Petra Vlhová bola priebežne druhá

Naplánovaný štart museli posunúť

Shiffrinová vedie v obrovskom slalome

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Najmä silný vietor, ale aj sneženie a hmla spôsobili zrušenie sobotňajšieho obrovského slalomu žien v americkom Killingtone, ktorý bol súčasťou seriálu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.Na trať prvého kola sa vydalo dovedna len deväť pretekárok, po Rakúšanke Ramone Siebenhoferovej preteky najprv prerušili a po dlhšom čakaní napokon úplne zrušili.O prípadnej náhrade rozhodne Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) neskôr.Zrušenie pretekov môže mrzieť Slovenku Petru Vlhovú, ktorá trať v Killingtone absolvovala ako prvá. Neskôr sa pred ňou dostala už len Francúzka Tessa Worleyová, na ktorú mala 26-ročná Liptáčka manko 18 stotín sekundy.Tretia bola Švajčiarka Lara Gutová Behramiová so stratou 29 stotín sekundy. Prvé kolo nevyšlo domácej favoritke Mikaele Shiffrinovej, ktorá za líderkou zaostávala až o 1,38 sekundy.Pôvodne naplánovaný štart na 16.00 h SEČ posunuli organizátori o 30 minút, no podmienky sa nezmenili."Bola som prekvapená, že sa vôbec začalo. V porovnaní s prehliadkou trate to bolo úplne rovnaké. Neviem, na čo sme čakali tú polhodinu. Myslím si, že podmienky mali od férovosti poriadne ďaleko. Ja osobne som niektoré bránky nevidela dobre a niektoré som dokonca nevidela vôbec," zhodnotila Siebenhoferová podľa rakúskej televízie ÖRF.Trochu iný názor mala domáca Mikaela Shiffrinová, aj keď jej prvá jazda nevyšla. "Sú to moje domáce preteky, milujem lyžovať tu. Dnes je však dosť veterno, no podľa mňa to nie je nebezpečné. Na kopci to bol boj s vetrom. Otázkou je, koho a kde ten vietor zastihol," povedala Američanka.Americký Killington v nedeľu hostí slalom žien, prvé kolo je naplánované na 15.45 h SEČ.Aj po sobote platí, že Shiffrinová a Vlhová sú s 260 bodmi na čele celkového poradia Svetového pohára, v slalome je prvá Slovenka a v obrovskom slalome Američanka.