Účasť hokejistov Číny na olympiáde v Pekingu je stále otázna, IIHF je nerozhodná

Obavy z frašky

Výkony uspokojili predstaviteľov medzinárodného hokeja

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v piatok diskutovali o tom, či umožnia štart reprezentantom Číny na domácich ZOH 2022. Verdikt o tom, či si vo februári pod piatimi kruhmi zahrajú Číňania alebo niekto iný, však zatiaľ nepadla. Ďalšie sedenie na túto tému sa uskutoční 6. decembra.Zástupcovia strešného orgánu svetového ľadového hokeja vyhodnocovali informácie od Čínskej hokejovej asociácie, ktorá IIHF dodala o možných reprezentantoch hostiteľskej krajiny na olympijskom turnaji. Väčšinou ide o hráčov narodených v Severnej Amerike, ktorí pôsobia v čínskom klube nadnárodnej KHL Červená hviezda Kchun-lun.Číňania by sa na ZOH 2022 mali predstaviť v základnej A-skupine a ich súpermi by mali byť Kanaďania, Američania a Nemci. Keďže ide o náročných súperov, opodstatnene vznikli obavy, aby vystúpenie domácich nebolo fraškou. Čínsky klub aktuálne nepôsobí vo vlasti, po vypuknutí pandémie koronavírusu našiel prechodný domov na moskovskom predmestí. Otázne tak je, koľkí z hráčov tímu KHL budú môcť reprezentovať Čínu, keďže organizácia aktuálne nesídli v tejto krajine a ani nehrá miestnu súťaž.Zverencov trénera Ivana Zanattu sledovali v KHL zástupcovia IIHF v dvoch novembrových dueloch, aby zhodnotili úroveň pripravenosti tímu na olympijský turnaj. V oboch prípadoch síce prehrali, no ich výkony upokojili predstaviteľov medzinárodného hokeja.Aktuálne sa však zaoberajú tým, či štart hráčov z Kchun-lunu vo farbách čínskej reprezentácie bude možné po administratívnej stránke.