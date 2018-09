OBSE vyzýva obe strany konfliktu v Donbase, aby rokovali

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 19. septembra (TASR) - Konflikt na východe Ukrajiny si od začiatku tohto roka do 17. septembra vyžiadal 34 obetí na životoch a 148 ranených. Na brífingu v Kyjeve o tom v stredu informoval prvý námestník šéfa osobitnej monitorovacej misie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Alexander Hug, ktorý spresnil, že táto bilancia sa týka civilistov.Asi tretina z nich prišla o život alebo utrpela zranenia pri výbuchu munície.Členovia misia OBSE vyjadrili presvedčenie, že k obetiam v radoch civilistov dochádzaMisia znova vyzvala znepriatelené strany v konflikte v Donbase, aby pristúpili k priamym rokovaniam a koordinovane aj k odsunu ťažkej vojenskej techniky. OBSE dodala, že je ochotná byť nápomocná v tomto procese.Hug na brífingu kritizoval nedávne vyjadrenia predstaviteľov ozbrojených zložiek o nutnosti odvetnej paľby za ostreľovanie pozícií druhou stranou konfliktu. Hug upozornil, že ajdohody. Poukázal na to, že minské zmluvy nerozlišujú medzi paľbou a odvetnou paľbou.Svoju bilanciu obetí a zranených v Donbase v stredu zverejnila aj Monitorovacia misia OSN pre ľudské práva na Ukrajine, ktorá od mája do augusta zaregistrovala 105 mŕtvych alebo zranených civilistov. Podľa OSN pri porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017 sa počet obetí a zranených znížiť o 37 percent.