Študenti budú rozhodovať v simulovaných voľbách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. septembra (TASR) – Študenti stredných škôl a gymnázií od 15 rokov si budú môcť vyskúšať volebný akt, zasadanie vo volebnej komisii alebo organizáciu volieb. Študentské voľby, ktoré budú simulovať komunálne voľby, sa budú konať po 22. októbri na vopred zaregistrovaných školách po celom Slovensku. Nasledovať bude sčítanie hlasov a zverejnenie výsledkov za jednotlivé kraje.Simulované študentské voľby organizuje Rada mládeže Bratislavského kraja s občianskym združením Pre stredoškolákov. Okrem simulovaných komunálnych volieb tím študentských volieb pravidelne organizuje tiež simulované prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu.povedal predseda Rady mládeže Bratislavského kraja a jeden z organizátorov študentských volieb Martin Kuštek.Organizátori chcú osloviť 100.000 stredoškolákov na celom Slovensku. "" doplnil Kuštek.Študentské voľby sa organizujú od roku 2014, kedy študenti tiež volili v simulovaných prezidentských a komunálnych voľbách a aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Už v prvom roku existencie študentských volieb sa do nich zapojilo spolu 187 stredných škôl s volebnou účasťou viac než päťdesiat percent. Počet zúčastnených škôl každoročne stúpa.Študentské voľby sa prezentujú ako politicky nezávislý projekt. Jeho hlavným cieľom je podľa organizátorov výchova mladých ľudí k aktívnemu občianstvu.