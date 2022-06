Obvineného Kaňku treba podľa SaS odvolať z funkcie šéfa Tiposu. Sulík sa čuduje, že to Matovič neurobil hneď

Obvinenie vrhá zlé svetlo

Premiér sa vyjadrí až neskôr

Matovič hovorí o rovnosti pred zákonom

13.6.2022 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) považuje za principiálne, aby obvineného Mareka Kaňku odvolali z funkcie generálneho riaditeľa štátnej lotériovej spoločnosti Tipos „Padni komu padni musí byť zásada bez ohľadu na nomináciu. Minister financií preto musí konať a šéfa Tiposu okamžite odvolať. Osobne som očakával, že sa to stane automaticky po obvinení Mareka Kaňku. Zotrvávanie tohto človeka na svojej pozícii určite neprispieva k dôvere občanov voči štátu,“ uviedol v pondelok predseda SaS Richard Sulík. Sulík zároveň skonštatoval, že keď pred rokom obvinili podpredsedu MH Manažment Andreja Holáka , tak ho odvolal, hoci mu nakoniec obvinenie zrušili. Podľa predsedu parlamentného výboru pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča je dôležité, aby ministerstvo financií vyvrátilo akékoľvek pochybnosti.„Obvinenie šéfa Tiposu v súvislosti s daňovými podvodmi vrhá zlé svetlo nielen na samotný Tipos, ale aj na ministerstvo financií,“ doplnil Viskupič.Úrad vlády SR minulý týždeň vo štvrtok k obvineniu šéfa Tiposu napísal, že premiér Eduard Heger (OĽaNO) nezasahuje do práce orgánov činných v trestnom konaní.Počká si na výsledok vyšetrovania a následne sa vyjadrí. Keďže šéf Tiposu nie je podriadený predsedovi vlády, premiér nemôže voči nemu konať.„Platí to, čo sme sľúbili ľuďom pred voľbami, padni komu padni, pred zákonom si musíme byť všetci rovní. Dôverujem orgánom činným v trestnom konaní, nikoho nechránime a neuznávame politiku našich ľudí,“ uviedol minulý týždeň minister financií Igor Matovič (OĽaNO) k obvineniu riaditeľa Tiposu.