Obvinení v akcii Búrka za päť rokov neboli odsúdení tak, aby sa vykonalo dokazovanie pred súdom, tvrdí Kosová

V trestných veciach sa nevykonal žiadny úkon

Množstvo ústavných nálezov

20.2.2025 (SITA.sk) - Päť rokov od policajnej akcie Búrka, zameranej na korupciu v justícii nebol žiaden z obvinených právoplatne odsúdený tak, aby sa pred súdom vykonalo dokazovanie. Vyhlásila to na zasadnutí Súdnej rady SR v stredu 19. februára jej šéfka Marcela Kosová Doplnila, že ak bol niekto odsúdený, tak len na základe dohôd o vine a treste, kde sa dokazovanie pred súdom nevykonáva. Zároveň Kosová kritizovala, že niektorí obvinení majú už päť rokov prerušený výkon funkcie sudcu a sú „v domácom väzení", pričom sa dva až tri roky v ich trestných veciach nevykonal žiaden úkon.„Plnili sa tým médiá nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Reagovala na to Európska komisia v správach o právnom štáte," uviedla Kosová v súvislosti s akciou Búrka. Trestné konania spojené s akciou pritom podľa nej stáli už pred voľbami v roku 2023. „Nie je to tak, že zase budeme spájať, že Fico dal pokyn, aby sa nekonalo. Tam sa nekoná strašne dlho," skonštatovala šéfka súdnej rady.Podľa Kosovej by v tejto súvislosti bolo dobré analyzovať, či by doba, keď musí mať stíhaný sudca prerušený výkon funkcie nemala nejako limitovať, napríklad v prípade, keď orgány činné v trestnom konaní nekonajú. „Máme tam aj množstvo ústavných nálezov o nezákonnosti väzieb," dodala predsedníčka súdnej rady. Národná kriminálna agentúra (NAKA) počas akcie s názvom Búrka ešte v marci 2020 zadržala spolu 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby. Zadržaných obvinili prevažne z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu alebo z marenia spravodlivosti. Medzi obvinenými bola napríklad aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti