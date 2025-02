Poľská sieť Biedronka otvorí prvé obchody na Slovensku v marci

Poľská sieť Biedronka otvorí svoje obchody na Slovensku 5. marca. Varšavského spravodajcu o tom informoval v stredu Maciej Lukowski, zodpovedný za expanziu spoločnosti na Slovensko, na tlačovej konferencii v Krakove.





Predajne plánuje mať vo veľkých a malých mestách a aj na dedinách v troch formátoch. Prvou novopostavenou predajňou bude obchod v Miloslavove, ktorú postavila slovenská stavebná spoločnosť. "Najprv sa snažíme budovať obchody v malých a stredných mestách, Bratislava je náš ďalší krok," informoval Lukowski.Biedronka ponúkne 3400 položiek a v segmente čerstvých potravín ich plánuje polovicu odoberať od slovenských dodávateľov, pričom dlhodobým cieľom je mať na pultoch celkovo 40 % slovenských produktov. Spolupracovať budú napríklad s firmami Rajo či Agro Tami. Bude ich predávať aj pod vlastnou značkou "Z našej zeme," ktorú rozvíja slovenský tím.Reťazec plánuje rozvíjať sieť v regióne okolo svojho distribučného centra vo Voderadoch pred tým, než bude expandovať do ďalších regiónov Slovenska. "Zatiaľ nevieme konečný počet obchodov, rozhodnú slovenskí zákazníci," povedal Lukowski s tým, že zatiaľ budú testovať všetky modely svojich obchodov. Biedronka spočiatku nebude mať vernostnú aplikáciu, ale plánuje ju vypustiť do dvoch rokov.Lukowski sa vyjadril aj k otázke, či môžu slovenskí zákazníci očakávať poľské ceny. Podľa neho je slovenský trh a podnikateľské podmienky veľmi odlišný od poľského, a preto sa na to nedá jednoznačne odpovedať. "Nikto nám nevykompenzuje rozdielne výšky daní (na potraviny - pozn. TASR)," dodal Lukowski, no zdôraznil, že sa chcú od konkurencie odlíšiť cenami a dobrými zľavami.Sieť Biedronka je vlastnená portugalskou skupinou Jeronimo Martins a s tržbami vo výške 23,57 miliardy eur mala v roku 2024 na poľskom trhu vo svojom sektore podiel 30 %. S viac ako 81.000 zamestnancami je najväčším zamestnávateľom v Poľsku.