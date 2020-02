Obvinení v kauze Tipos neskončia vo väzbe, súd zamietol žiadosť prokurátora

Dôvody na väzbu pominuli

Prelievali peniaze na osobné účty

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR zamietol sťažnosť prokurátora v kauze Tipos, nevidí totiž dôvod na väzbu obvinených. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová. Senát sa teda stotožnil s rozhodnutím Špecializovaného trestného súdu, ktorý nariadil obvinených prepustiť. Rozhodnutie je právoplatné.„Senát Najvyššieho súdu SR na dnešnom (v stredu, pozn. ed.) neverejnom zasadnutí sťažnosť prokurátora v trestnej veci Jána B. a Miloša P. zamietol ako nedôvodnú. Senát Najvyššieho súdu sa stotožnil so záverom sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktorý dospel k záveru, že dôvody väzby u oboch obvinených, v tomto štádiu konania, pominuli,“ uviedla Važanová.Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici ešte koncom novembra 2019 nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry a nevzal do väzby bývalého riaditeľa národnej lotériovej spoločnosti Tipos Jána B. a exšéfa IT oddelenia Miloša P.Prokurátor vtedy podal proti rozhodnutiu sťažnosť. Oboch stíhajú za trestné činy porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.V kauze Tipos polícia preveruje, prečo v štátnej akciovke roky fungoval elektronický systém, ktorý umožňoval špekulatívnym hráčom „prelievať“ peniaze na osobné účty. Peniaze si najprv hráči vložili na konto v internetovej herni a bez riadnej hry si ich poslali na osobný účet.Takýmto spôsobom mohli aj preprať špinavé peniaze, teda legalizovať takzvané príjmy z trestnej činnosti, napríklad z korupcie, predaja drog alebo krádeží. Minulý rok Tipos hromadne zrušil 140 hráčskych kont.