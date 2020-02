LEVEL oslavuje Valentína cenami, do ktorých sa zamilujete

Valentínska akcia:







Z Viedne

Fixné ceny na osobu (jednosmerne)





Malaga

20 EUR





Amsterdam

20 EUR





Barcelona

20 EUR





Bilbao

20 EUR





Paríž

20 EUR





Larnaka

25 EUR





Palma de Mallorca

20 EUR







O spoločnosti LEVEL

12.2.2020 (Webnoviny.sk) -Každý, kto chce svoju lepšiu polovičku prekvapiť na Valentína niečím iným, než klasickou kyticou, práve pristál správne na LEVEL-i. Na letenku do vybraných destinácií v Európe s touto leteckou spoločnosťou teraz zamilované páry neminú viac, než by dali za bukrétu ruží. Viedenské medzinárodné letisko je vzdialené menej ako hodinu od Bratislavy, čo z neho robí populárny začiatok nie len romantickej dovolenky pre slovenských pasažierov. Valentínsku akciu je možné využiť na lety, ktoré sa uskutočnia medzi 1.aprílom a 15. decembrom 2020.LEVEL oslavuje lásku aj na palube. Tá visí počas februára na všetkých letoch s LEVEL-om doslova vo vzduchu a pasažieri môžu celý mesiac využívať viaceré valentínske ponuky: tí ktorí sa počas letu budú chcieť naladiť na dovolenkovú strunu pohárom Prosecca, dostanú na druhý pohár polovičnú zľavu. Pre pasažierov, ktorí v oblakoch preferujú osviežujúce smoothie, je v rovnakom období pripravený k dvom takýmto nápojom muffin zadarmo.Špeciálne počas valentínskeho týždňa, čiže 10.-16. februára, budú na palube k dvom objednaným teplým jedlám podávané dva nealkoholické nápoje zadarmo. No a presne na Valentína dostanú všetci pasažieri pri vystúpení z lietadla čokoládové srdce.Okrem srdečného personálu na palube si môžu pasažieri aerolínie LEVEL vychutnať pohodlné sedadlá, z ktorých je väčšina vybavená USB vstupmi a možnosť zobrať si na palubu príručnú batožinu až do váhy 10 kg zadarmo.Všetky lety sú k dispozícii na www.flylevel.com a u našich obchodných partnerov.LEVEL je nízkonákladová letecká spoločnosť skupiny International Airlines Group’s (IAG) s prestupnými uzlami vo Viedni a Amsterdame a diaľkovými prevádzkovými uzlami v Barcelone a Paríži-Orly. Krátke lety spustili v Rakúsku v júli 2018 a v Amsterdame v apríli 2019. LEVEL má vo Viedni a Amsterdame šesť lietadiel typu Airbus A320. Spoločnosť operuje na Letisku Viedeň z terminálu 1A a z amsterdamského letiska Schipol. Pri rezervácii na www.flylevel.com si pasažieri môžu vybrať medzi dvoma tarifami – Basic a Optima. Krátke lety operujú z Viedne a Amsterdamu do rozličných európskych destinácií.Informačný servis