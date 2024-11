Obvinenia voči mne mi prišli ako kanadský žartík, tvrdí advokát Ribár s tým, že odmietol účelovú spoluprácu

„Prepracovaný systém"

Advokát bol obvinený z vydierania svojho klienta

3.11.2024 (SITA.sk) - Keď som dostal do ruky uznesenie o vznesení obvinenia, myslel som si, či to nie je nejaký kanadský žartík. V rozhovore pre portál SITA v relácii Okno do sveta to povedal advokát Martin Ribár , ktorý je stíhaný v rámci procesu so skupinou takáčovcov Z tohto dôvodu v minulosti strávil 18 a pol mesiaca vo väzbe. Advokát v rozhovore zdôraznil, že obvinenie považuje za absolútne absurdné a z tohto dôvodu odmietol účelovú spoluprácu s vyšetrovateľmi.Ribár v súvislosti so svojím väzobným stíhaním spomína "prepracovaný systém", ako pôsobiť na osoby, ktoré boli vo výkone kolúznej väzby."Tým mám konkrétne na mysli to, že ja sám som dostal priamo ponuky na to, aby som sa priznal. Ja som opakovane tvrdil, že tak, ako som uviedol, že to obvinenie je nezmyselné," povedal s tým, že po deviatich mesiacoch vo väzbe musel sám požiadať, aby bol opätovne vypočutý, keďže výsluch absolvoval len po vznesení obvinenia."A po tomto skončení výsluchu som mal debatu s konajúcim vyšetrovateľom a operatívnym pracovníkom, kde mi bolo v podstate povedané, že je tu aj spôsob, ako sa viem dostať z výkonu väzby, byť prepustený, dokonca viem získať beztrestnosť. Ak teda popieram, že som vinný, dobre, zabudnime na to, čo je mi kladené za vinu. To nie je také podstatné, ale zároveň by som mal usvedčovať nejakých nekonkretizovaných advokátov, prokurátorov, sudcov," vysvetlil Ribár s tým, že na celú vec nepristúpil.Ribár zdôraznil, že jemu pripisovaná trestná činnosť sa mala týkať výkonu jeho profesie advokáta. "Bol som obvinený z vydierania môjho klienta," povedal s tým, že zároveň sa mu kládlo za vinu, že bol činný pre zločineckú skupinu."Až po viac ako roku, po 14 mesiacoch, sudca najvyššieho súdu skonštatoval, že to je nadkvalifikované, že to je nezmysel," uviedol advokát.Podľa neho mohlo ísť o zámer, keďže trestná sadzba od 20 do 25 rokov, prípadne doživotie pôsobí ako "šialený tlak na psychiku". "Na to zlomenie a spoluprácu," dodal Ribár.