V Moldavsku sa koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb, zatieňujú ich obvinenia z podvodu a zastrašovania

Súboj o prezidentské kreslo bude tesný

Obvinenia z volebných podvodov

3.11.2024 (SITA.sk) - Moldavci v nedeľu rozhodujú o budúcnosti svojej krajiny v druhom kole prezidentských volieb , ktoré proti sebe stavajú prozápadnú prezidentku Maiu Sandu a niekdajšieho generálneho prokurátora priateľského k Rusku Alexandra Stoianogla. Voľby sa konajú na pozadí rozsiahlych obvinení z volebného podvodu a zastrašovania.V prvom kole prezidentských volieb v Moldavsku, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra, Sandu síce získala 42 percent hlasov, ale nebola to jasná väčšina, a tak sa muselo uskutočniť druhé kolo. Stoianoglo, ktorý svojím výsledkom prekonal očakávania, mal takmer 26 percent hlasov.Prieskum verejnej mienky, ktorý vykonala spoločnosť iData, naznačuje, že súboj o prezidentské kreslo bude tesný, ale prikláňa sa skôr k víťazstvu Sandu. Tento výsledok sa v značnej miere opiera o veľkú moldavskú diaspóru, ktorá zohrala významnú rolu aj pri referende, ktoré sa konalo 20. októbra a prijalo zabezpečenie cesty Moldavska k členstvu do Európskej únie (EÚ) Prezident, ktorého volia do štvorročného funkčného obdobia, má dôležité právomoci v oblastiach ako je zahraničná politika či národná bezpečnosť.Októbrové aj terajšie voľby však zatieňujú obvinenia z volebných podvodov a ovplyvňovania. Premiér Dorin Recean napríklad v piatok oznámil, že ľudia naprieč krajinou dostávali telefonické vyhrážky smrťou, aby ich zastrašili. Už skôr úrady odhalili schému kupovania hlasov, ktorú zosnoval odsúdený exilový oligarcha Ilan Šor žijúci v Rusku.Od roku 2021 je v Moldavsku, kandidátskej krajine do EÚ, prozápadná vláda. Tá bude čeliť ťažkému testu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách v roku 2025. Pozorovatelia varujú, že budúcoročné hlasovanie sa môže stať hlavným cieľom ruského ovplyvňovania.