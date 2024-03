Obvinenie Haščáka v kauze Gorila je paškvil a pomsta Lipšica, obhajca ho prirovnal k prebaľovaným kurčatám po lehote spotreby

Obhajca hovorí o prebaľovaní kurčiat

Obvinených je päť osôb









Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.



Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef J. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.



Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter H. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.



Obvinení boli aj Vladimír R. a Stanislav R. pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinenia v tejto veci neskôr dozorový prokurátor zrušil. Dôvod bol však podľa neho čisto formálno-procesný pričom avizoval opätovné vznesenie obvinení.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila ešte v novembri 2022 finančníka Jaroslava Haščáka, bývalého ministra hospodárska Jirka Malchárka , bývalú predsedníčku výkonného výboru Fondu národného majetku SR Annu Bubeníkovú a ďalšie osoby zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.Haščák čelil tiež obvineniu pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Celkovo vo veci obvinili sedem osôb.Jirko Malchárek a Anna Bubeníková boli okrem založenia zločineckej skupiny stíhaní aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Ďalším obvineným bol bývalý člen výkonného výboru Fondu národného majetku Jozef J. Ten bol tiež obvinený zo založenia zločineckej skupiny, pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.Medzi obvinenými figuruje bývalý podpredseda výkonného výboru štátneho Fondu národného majetku z čias vlády SDKÚ Peter H. NAKA ho stíhala okrem založenia zločineckej skupiny aj pre pokračovací obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.Obvinení boli aj Vladimír R. a Stanislav R. pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinenia v tejto veci neskôr dozorový prokurátor zrušil. Dôvod bol však podľa neho čisto formálno-procesný pričom avizoval opätovné vznesenie obvinení.

21.3.2024 (SITA.sk) - Kauza Gorila dávno nie je skutočnou trestnou kauzou, ale len marketingovým nástrojom, ktorý, s malou prestávkou, viac než desať rokov slúži bývalému špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi na boj proti domnelým nepriateľom.V reakcii na opätovné obvinenie Jaroslava Haščáka v predmetnej kauze to skonštatoval jeho obhajca Martin Škubla. Obvinenie pritom označil za paškvil, ktorý dozorový prokurátor vytvoril za pár dní, aby to stihol pred zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. „A tragikomické je, že „nové“ obvinenie obsahuje takmer doslova odôvodnenie „starého“ obvinenia, bez skutkových aktualizácií. Pripomenulo tým prebaľované kurčatá po lehote spotreby," skonštatoval Škubla.Zároveň spochybnil, že by obvinenie bolo výsledkom slobodného rozhodnutia dozorového prokurátora Alexandra Feníka a skonštatoval, že ide o pomstu zo strany Lipšica.„Je za hranou zákona niekoho obviniť, následne v trestnom konaní nerobiť takmer nič a tolerovať aj nečinnosť polície, akurát sa prizerať jej hre na nazeranie obhajcov do spisu (aj to len pol roka a pri zatajení častí spisu) a napokon pred zánikom ÚŠP obvinenie v podstate len zopakovať bez toho, aby za takmer rok a pol bola daná odpoveď na vecné námietky obhajoby voči pôvodnému obvineniu," doplnil Škubla.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v uplynulých dňoch vydal rozhodnutie o vznesení obvinení piatim osobám v kauze známej ako Gorila.Obvinenie sa konkrétne týka osôb J. H., J. M., A. B., J. J. a P. H. Všetci boli obvinení pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a korupčné trestné činy, štyri osoby obvinili ešte aj pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.„K vydaniu uznesenia pristúpil prokurátor po tom, čo bolo na základe vyžiadaných správ zistené, že sa nejaví ako reálne bez zbytočného odkladu splnenie jeho pokynu – vydaného vo veci konajúcej vyšetrovateľke – k vzneseniu obvinení," uviedla prokuratúra.