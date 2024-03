Slovensko potrebuje ďalšie stíhačky F-16, podľa Kaliňáka treba otvoriť nové rokovania s USA

21.3.2024 (SITA.sk) - Rezort obrany zvažuje kúpu ďalších štyroch nadzvukových lietadiel F-16 Ako uviedol minister obrany Robert Kaliňák v rozhovore pre Pravdu , stíhačky majú nielen chrániť vzdušný priestor, ale mali by mať aj spôsobilosti na podporu pozemných vojsk, čo vyžaduje rôzne vylepšenia lietadiel a súčasne aj rozšírenie ich počtu.Dôvodom, že sú potrebné ešte ďalšie stíhačky je podľa Kaliňáka schopnosť byť spôsobilý, ale tiež poskytnúť spojencom Severoatlantickej aliancie rotáciu v rámci air policingu, a teda v rámci nepretržitej prítomnosti bojových lietadiel a posádok, ktoré sú pripravené reagovať na prípadné narušenie vzdušného priestoru.„Plus, tieto lietadlá majú byť v našich vzdušných silách umiestnené niekoľko desaťročí, odhad je na úrovni 20 či 30 rokov. Z tohto pohľadu sa treba pozerať aj na prirodzený úbytok strojov, ktorý v priebehu posledných 20 rokov bol na úrovni štyroch kusov," spresnil Kaliňák pre Pravdu a doplnil, že niekedy je príčinou technická porucha a občas sú to aj havárie.„Navyše, podľa dnešného štandardu by bolo ideálne, keby sme mali prevádzkyschopných aspoň 70 percent prostriedkov. Zvyšné by mohli byť na pravidelných servisoch, opravách a údržbách. No tiež z tých 14 stíhačiek, ktoré budeme mať, tri až štyri kusy majú byť presne dislokované 24 hodín denne pre systém NATINADS, čo tiež výrazne zmenšuje počet strojov, na ktorých sa môže lietať," vysvetlil minister obrany s tým, že všetky tieto argumenty vedú rezort obrany k tomu, aby otvoril nové rokovania o doplnení ďalších štyroch lietadiel k 14, ktoré má Slovensko objednané.