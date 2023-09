Obvinený advokát Polák do väzby nepôjde. Najvyšší súd zamietol sťažnosť prokurátora

Nebol prítomný

Stíhaný aj pre extrémizmus

6.9.2023 (SITA.sk) - Z korupcie obvinený advokát František Polák bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom v stredu Najvyšší súd SR , ktorý zamietol sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu Ten 27. augusta nevzal obvineného do väzby a prepustil zo zadržania, keďže v jeho prípade dôvody väzby nezistil. Prokurátor pre Františka Poláka žiadal väzbu z obavy z možného pokračovania v trestnej činnosti.Stredajšie rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné. Obvinený na stredajšom verejnom zasadnutí nebol prítomný, keďže sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov.Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry advokáta zadržali v rámci akcie s krycím názvom „Corrumpere 1“.„Obvinený je z toho, že sa mal v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom „Médiá“ vyšetrovanej v rokoch 2017 až 2021," uviedla ešte v auguste polícia Advokát zároveň čelí súdnemu procesu v kauze Babylon. Tá sa týka vydierania podnikateľa Pavla Konkoľa . Stíhaný bol aj pre extrémizmus.