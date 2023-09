ZMOS odmieta znášať dôsledky nepripravenosti na nelegálnu migráciu, podľa samospráv je zodpovednosť na niekom inom

Nemienia hľadať riešenie

Chcú finančnú stabilitu

Problémom sú financie

6.9.2023 (SITA.sk) - Samosprávy nemôžu znášať dôsledky nepripravenosti na nelegálnu migráciu, tvrdí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) . Predstavitelia samospráv poukazujú na to, že sú to práve mestá a obce, kto znášajú primárne dopady nelegálnej migrácie. Pripomenuli tiež, že tieto dôsledky neznášajú len v súčasnosti, ale znášali ich aj v čase prílivu utečencov z Ukrajiny.ZMOS tiež poznamenáva, že takáto situácia by nás nemala zastihnúť nepripravených a obce a mestá by nemali byť nútené reagovať ako prvé a vynakladať energiu i zdroje.„Nechcú, ale sú donútení kvôli bezpečnosti a dôstojnosti svojich obyvateľov," uviedlo ZMOS a dodalo, že nemieni hľadať riešenie situácie, no je pripravené poskytnúť súčinnosť krízovým zložkám štátu.V prípade nesystémových a nekoordinovaných riešení takýchto situácií chcú samosprávy požadovať prefinancovanie nákladov, ktoré im v súvislosti s danými situáciami vzniknú. Od rezortu vnútra požadujú, aby zmonitoroval náklady, ktoré dotknutým samosprávam v súvislosti s nelegálnou migráciou vznikli a náklady im primerane refundoval.„Krízové riadenie štátu má v súčasnej dobe širší rozmer a požiadavky, na ktoré nereagujú kompetentné zložky štátu, ale v prvom rade samosprávy, a tie chcú konečne finančnú stabilitu, ktorej súčasťou má byť aj finančná predvídateľnosť v takýchto akútnych situáciách," konštatuje ZMOS.„Nie je možné, že nie sme pripravení, nemáme systém a operatívnosť v reakcii a musí sa to prevaliť ako problém, ktorý pre mestá a obce určite je, pri hoci-aj jednodňovom masívnom návale migrantov. Nie sme proti tomu, aby boli v našich mestách a obciach, veď tam je infraštruktúra a služby ako stanice, obchody, ale ako prvé jednoducho musia reagovať silové zložky štátu. Bezpečnosť obyvateľov našich miest nemôže byť ohrozená. Sme viac ako tridsať rokov súčasťou európskych štruktúr, EÚ aj Rady Európy , vieme, aké platia pravidlá. Vieme, aké sú pravidlá v západných európskych krajinách a vieme, že sme predovšetkým tranzitom, ktorý pokiaľ konečne nezačne byť koordinovaný, systémový a operatívny, stále bude ‚rozbuškou‘ v našich samosprávach. V dobe, v ktorej žijeme, vieme, že sa tieto situácie budú opakovať, len nevieme kedy,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik . Zdôraznil tiež, že samosprávy poskytnú súčinnosť, no zodpovednosť je na niekom inom.„Ministerstvo vnútra SR musí mať identifikované územia tranzitu a ‚odpočinku‘ nelegálnych migrantov, kde vie vytvoriť pevné krízové body, komunikuje po svojich linkách s okolitými krajinami, vie o európskych pravidlách, ktoré musíme implementovať, ale predpokladáme, že ako je to zvykom u nás, problémom sú financie, ktorých nie je dosť," dopĺňa ZMOS.Predstavitelia samospráv sú toho názoru, že dodržiavanie európskych pravidiel bezpečnosti by mali sprevádzať aj európske zdroje, ktoré by zafinancovali tieto pevné body, keď na ne chýbajú prostriedky v našom rozpočte.