Obvinený podnikateľ Marián Kočner zostáva naďalej vo väzbe, žiadal už aj o prepustenie

BRATISLAVA 8. augusta - Obvinený podnikateľ Marián K. zostáva podľa informácií Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu vo väzbe. Informoval o tom v stredu podvečer portál Denníka N.Ešte minulý týždeň o tom rozhodoval Špecializovaný trestný súd. Prokurátorovi zatiaľ rozhodnutie súdu nebolo doručené, informuje dennikn.sk . Marián K. požiadal o prepustenie z väzby, kde je už vyše mesiaca.

Rozhodovalo sa o žiadosti na prepustenie

Na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici sa 1. augusta rozhodovalo o žiadosti obvineného podnikateľa Mariána K. na prepustenie z väzby. Obvinený podnikateľ požiadal o konanie v neprítomnosti, zastupovali ho dvaja advokáti.Sudca pre prípravné konanie si na neverejnom zasadnutí vypočul návrhy prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry aj obhajcov. Informoval, že svoje rozhodnutie oznámi stranám písomne, ale v tomto prípade nemá na to lehotu.Prokurátor Ján Šanta, ktorý navrhol žiadosti Mariana K. nevyhovieť, už vtedy povedal, že verdikt by mohol byť známy tento týždeň.

Čelí obvineniu z falšovania zmeniek

Obhajoba navrhovala prepustenie z väzby, alebo jej nahradenie napríklad technickým prostriedkom, tzv. náramkom, probačným dohľadom súdu a inými kontrolnými prostriedkami. Kauciu obhajoba neponúkala.Prípad minulý týždeň riešil ten istý sudca, ktorý 23. júna nezobral do väzby Mariána K. ani exriaditeľa TV Markíza Pavla R. Po proteste prokurátora najvyšší súd 28. júna väzbu uvalil na Mariána K., Pavla R. ponechal na slobode.Podnikateľ čelí obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Ide o zmenky v hodnote 69 miliónov eur. Podľa prokuratúry dôvodom na väzbu je obava, že na slobode by pokračoval v trestnej činnosti.