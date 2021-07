Obvinený svedok Dömötör ide do väzby, po ďalších dvoch mužoch polícia stále pátra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.7.2021 (Webnoviny.sk) - Csaba D., ktorý vystupuje ako jeden zo svedkov v kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K ., ide do väzby. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak. "Okresný súd Bratislava III vzal do väzby obvineného, a to z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby, to znamená dôvodnej obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov a dôvodnej obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti," povedal Adamčiak. Doplnil, že proti rozhodnutiu podal sťažnosť obvinený ako aj prokurátor. O sťažnostiach bude po doručení veci rozhodovať Krajský súd v Bratislave.Policajná inšpekcia obvinila v utorok 20. júla Csabu D., ktorého aj zadržali, Mateja Z. Petra P. pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenia spravodlivosti.Všetci traja vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA). Po Matejovi Z.a Petrovi P., ktorých sa nepodarilo zadržať, vyhlásili pátranie.